Desde ensaladilla hasta paella, comer en el súper es tendencia

Surtido de platos para 'llevar y comer' en el supermercado Lupa de El Alisal

Alicia Del Castillo Santander Martes, 14 de octubre 2025, 14:57 Comenta Compartir

La comida preparada se ha convertido en el segmento de mayor crecimiento dentro del sector de la alimentación. Cada vez son más las superficies que disponen de un espacio donde consumir lo que ofrecen en sus lineales, equipados incluso con cubiertos, servilletas, vasos y microondas para calentar los platos.

Los supermercados han logrado democratizar el acceso a la comida cocinada, ofreciendo alternativas saludables y convenientes para quienes buscan una solución práctica sin renunciar a la calidad ni a un estilo de vida equilibrado. En respuesta a los nuevos hábitos de consumo –marcados por la falta de tiempo, la preocupación por la salud y la sostenibilidad–, las cadenas están ampliando sus cartas de platos listos para comer, un fenómeno que crece al ritmo de los cambios sociales y laborales.

Durante mucho tiempo, los platos preparados arrastraron un cierto estigma asociado a la falta de calidad nutricional y a la presencia de conservantes y aditivos. Sin embargo, la innovación en el sector alimentario y la exigencia de los consumidores han cambiado esa percepción. Si bien a pesar de los avances, todavía hay margen para mejorar la formulación de los preparados, empleando métodos como la pasteurización en frío para eludir conservantes artificiales.

Nuevo concepto

La comida cocinada 'in situ' se consolida como producto clave en los supermercados y la práctica de comer en el propio establecimiento se ha duplicado en España el último año. Según datos de la consultora Worldpanel, de los casi siete millones de personas que compraron comida en el supermercado para consumir fuera del hogar, un 18,5% (1,3 millones de consumidores) optaron por hacerlo en el propio local, el doble que en 2023. El 'súper' se confirma así como un nuevo espacio híbrido entre la restauración y la compra tradicional, el mercaurante, un nuevo concepto.

En Cantabria, marcas locales como Lupa (Grupo Semark) y BM (Grupo Uvesco), junto a cadenas nacionales como Mercadona, Hipercor o Carrefour, entre otras, son ejemplo de esta tendencia en la que los platos cocinados son ya un imprescindible en la cesta de la compra. No se trata de sustituir a la cocina tradicional, sino de complementarla: ofrecer un recurso que permita mantener una alimentación regular sin recurrir a opciones menos saludables.

Tortillas, croquetas, lasañas, cremas de verduras, arroces, guisos o asados son algunos de los platos más habituales en los lineales. En el caso de Lupa y Mercadona, los clientes pueden incluso comerlos allí mismo, en espacios habilitados con microondas, cubiertos, servilletas y vasos desechables.

Lupa: cocina propia y sabor de casa

Para Pedro Marentes, responsable de Producto Fresco de Lupa Supermercados, el objetivo de la sección Llevar y Comer es «llegar a todo el mundo, proporcionando a los clientes una comida rápida lo más equilibrada posible, con menús disponibles durante toda la semana».

La cadena cántabra, con más de 179 tiendas y presencia en Castilla y León y La Rioja, implantó este servicio en septiembre de 2020, en plena pandemia. «El primer supermercado en ofrecer platos cocinados fue el de Numancia. Era un proyecto al que llevábamos tiempo dando vueltas. En octubre de 2021 abrimos en El Alisal, con un espacio para poder comer allí mismo, con barras altas y microondas. En diciembre de 2022 le siguió el de Valdenoja, en la calle La Pereda, junto al colegio Cabo Mayor, y después Noja, Argoños y alguno más… Hemos ido ampliando poco a poco y disponemos de cocina propia en cada una de estas tiendas».

El cambio de hábitos, afirma Marentes, es una realidad: «No solo nos compra el público acostumbrado al servicio para llevar; mucha gente lo utiliza para simplificar su día a día».

Entre sus elaborados, con un precio medio que ronda los 3 euros por ración, destacan las croquetas, fideuá de marisco, arroz negro con chipirones, crema de champiñones, albóndigas en salsa, callos, pollo asado, bacalao al pil-pil o con tomate, empanados, ensaladas, menestra, salpicón de marisco y, más recientemente, platos de comida asiática como fideos udon o poke.

Su plato más demandado es la ensaladilla rusa aunque también triunfan los atemporales, los asados como el pollo, la costilla o las alitas en salsa barbacoa, «clásicos de gran consumo todo el año», subraya.

Mercadona: la expansión del 'listo para comer'

En Mercadona, los platos preparados aparecieron en el año 2017 y desde entonces no han dejado de crecer. A cierre de 2024, la compañía contaba con 1.260 supermercados con este servicio, 150 más que el año anterior, de los cuales 1.200 están en España.

«Los clientes demandaban platos con productos frescos y preparados», explica Sheila Campos, directora de Medios de Comunicación para Cantabria, Asturias y Galicia. «Para llegar al catálogo actual, con más de 40 platos, se realizaron sesiones de trabajo en el centro de coinnovación con clientes, se probaron multitud de recetas tradicionales y se desarrollaron otras nuevas».

El objetivo, añade, «es que nuestros clientes dispongan de platos listos para consumir. Un amplio surtido que, además, se puede disfrutar allí mismo, en zonas habilitadas para ello».

Ampliar Mercadona dispone de una variedad de platos 'listos para comer', disponibles también por raciones. DM

En la sección Listo para Comer se pueden encontrar desde entrantes a platos principales, con un precio medio de 3 a 4 euros: tortilla de patatas (con cebolla o calabacín), empanadas de atún, pollo rebozado, croquetas, ensaladas, lentejas con chorizo, albóndigas, berenjenas rellenas, salmón con verduras, paella, fideuá, pasta, pollo asado o costillas con patatas. También ha incorporado un amplio surtido de cocina asiática (poke, yakisoba, pollo teriyaki, sushi), además de pizzas al corte, hamburguesas, bocadillos y brioche vegetal.

Hipercor: del encargo festivo al menú diario

En Santander, Hipercor fue pionero en este terreno. Su sección de platos preparados comenzó hace 25 años con los tradicionales encargos navideños, y poco a poco fue incorporando opciones para el día a día. Hoy tiene una amplia variedad de platos elaborados con ingredientes frescos, equilibrados, de calidad y pensados para resolver comidas cotidianas.

Entre sus propuestas destacan el pollo de corral asado (con guarnición de patata panadera o salteado de trigueros y champiñones), paella de marisco, frituras variadas (croquetas, empanadillas, rabas, langostinos en gabardina, bocartes, milanesas), salpicones, merluza rellena, ensaladilla rusa o de cangrejo, ensaladas de jamón y puerros o de marisco, lasaña, pimientos rellenos, bacalao al pil-pil, albóndigas, pisto, judías verdes, quiche o alcachofas salteadas, entre otros muchos.

Ampliar Selección de platos preparados en Hipercor de Santander donde la ensaladilla es uno de los más demandados. DM

Además, cada semana renueva una fórmula de menú diario que ofrece por 8,50 euros, con un primero, un segundo y un postre e elegir. Una oferta que se mantiene fiel a la filosofía con la que empezó: hacer fácil comer bien, en casa, en el trabajo o en el propio supermercado porque aunque Hipercor no dispone de un espacio físico para consumir los platos preparados dentro del supermercado, los clientes pueden hacerlo junto al Gourmet, en el área de panadería de El Corte Inglés, donde hay mesas altas habilitadas para disfrutar de la comida allí mismo.

Lo más demandado 1. Ensaladilla rusa El plato estrella en Lupa y muy demandado en Mercadona e Hipercor.

2. Pollo asado con patatas fritas Un clásico de todo el año en prácticamente todos los supermercados.

3. Croquetas Muy solicitadas tanto en Mercadona como en Lupa e Hipercor.

4. Costillar de cerdo asado Un plato atemporal de alto consumo.

5. Paella mixta o de marisco Plato atemporal para comidas familiares o de fin de semana.

Vínculo local

La opción de platos cocinados no es exclusiva de los supermercados ni de las grandes superficies. Numerosas tiendas de alimentación gourmet incluyen elaboraciones listas para comer, adaptando la oferta a clientes que buscan recetas más sofisticadas, productos de proximidad, delicatesen o ecológicos, ampliando así las posibilidades de disfrutar de comida preparada sin renunciar a la experiencia gastronómica.

En Santander tradicionalmente ha habido comercios pioneros en ofrecer platos cocinados, como Reigadas, que sentaron las bases de lo que hoy ofrecen otros como Alimentación Diferente, Torre Saber Comer, la tienda del restaurante Maremondo o Úniko Delicatessen, en Torrelavega, quienes continúan elaborando variedad de platos caseros a diario.

Reporta un error