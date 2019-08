El 30% de los accidentes de tráfico de Cantabria en 2018 fueron dentro del ámbito laboral El Gobierno regional presentó ayer 'Circula', un proyecto que incluye medidas dirigidas a las empresas para garantizar una movilidad segura en el trabajo LAURA FONQUERNIE SANTANDER. Miércoles, 21 agosto 2019, 07:22

Durante el día muchas personas se suben a un vehículo para hacer algo tan cotidiano como ir al trabajo y volver a casa al finalizar la jornada laboral. Algunos, quienes tienen que regresar por la tarde, lo usan incluso para ir a comer al mediodía. En total cuatro viajes diarios, cuando no son más. Porque, en ciertas ocupaciones, es necesario utilizar el vehículo dentro del propio ejercicio de la actividad. Contabilizando todos estos viajes, en total, «el 67% de los desplazamientos diarios, tienen origen laboral», explicó Ana Belén Álvarez, la consejera de Empleo y Políticas Sociales en la rueda de prensa de presentación del proyecto 'Circula' en la sede del Gobierno en Santander.

El objetivo de esta iniciativa es, precisamente, mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes de tráfico que tienen lugar en el ámbito del trabajo. La consejera lo presentó de la mano de José Miguel Tolosa, jefe provincial de Tráfico, y Ana Ruiz, subdirectora del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (Icasst).

«Los accidentes de tráfico son un problema para la salud pública», destacaron tanto Tolosa como la consejera. De ahí que ambas instituciones, de manera conjunta, hayan colaborado para presentar este programa que busca alcanzar una movilidad segura en el trabajo. En él se recogen medidas y acciones sencillas para que las empresas «adopten su propio plan de seguridad vial laboral», explicó Álvarez. En Cantabria, el 30% de los accidentes de tráfico que ocurrieron el año pasado tuvieron como origen el ámbito laboral. Al ir o al volver del trabajo. Es decir, «3 de cada 10 accidentes se producen durante la jornada laboral», señaló.

Con la puesta en marcha de este proyecto la comunidad se convierte en la segunda, por detrás de Asturias, en hacerlo. Está dirigido a toda las empresas y organizaciones que estén ubicadas en la región.

Del mismo modo se ha creado el distintivo 'Seguridad Vial Laboral Cantabria'. Se trata de un reconocimiento público a aquellas empresas, que participen en el programa 'Circula' y que, además, favorezcan y mejoren la conciencia de la sociedad en relación a la importancia de desarrollar una movilidad segura en el trabajo. El distintivo tendrá una vigencia de cuatro años. Y estará sujeto a revisión cada dos años. Para mantenerlo se hará un informe de seguimiento que permita conocer el grado de implementación de las medidas en la empresa.

Medidas en empresas

En España cada año hay en torno a 1.800 fallecidos en accidentes de tráfico, cerca de 10.000 heridos graves y más de 100.000 leves. Con estas cifras en la mano, José Miguel Tolosa, jefe provincial de tráfico, declaró que se trata de «un auténtico problema de salud pública».

De los 629 muertos que hubo en accidentes laborales, 200 fueron víctimas de accidentes de tráfico. Por este motivo se pretende incentivar la seguridad vial laboral. Algunas medidas que se recogen son la utilización de un coche compartido. Con esta práctica se busca que la empresa reduzca sistemáticamente el número de desplazamientos que realizan los trabajadores, disminuyendo a su vez la probabilidad de accidente. Otra alternativa que ya se ha llevado a cabo en algunas empresas es «crear comedores o facilitar espacios». Así los trabajadores no necesitan hacer uso de su vehículos también al mediodía.

Tolosa hizo una valoración sobre la situación de las carreteras durante este verano. «La intensidad de la circulación ha sido superior al año pasado», explicó. En cuanto al puente de agosto, una de las fechas claves del año, en el que se esperaban un total de 112.000 desplazamientos por las carreteras cántabras, añadió que «ha terminado sin ningún accidente mortal, pero sí con retenciones importantes».

Con todo, las estadísticas de accidentes de tráfico no han aumentado a estas alturas del año con respecto al año pasado, «se mantienen similares». No son peores que en el 2018. Uno de los motivos que, cada vez más, están detrás de muchos accidentes «son las distracciones», señaló Tolosa, que suponen un tercio de los accidentes (desde mirar el móvil hasta ir hablando con el copiloto). «Todos pensamos que le va a tocar a los demás, que nosotros controlamos y que no pasa nada por mirar el móvil dos segundos». Pero la realidad es que una mínima distracción puede ser suficiente para perder el control del vehículo.

Con los números en la mesa, «Cantabria es la comunidad con la siniestralidad más baja», comentó, Tolosa pero se trata, dijo « de cifras que de pronto pueden cambiar y dispararse».

es el número de accidentes 'in itinere' (desplazamiento desde el domicilio al trabajo y viceversa) con baja laboral que se produjeron el año pasado en Cantabria