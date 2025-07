La piscina de Tanos ya está libre de heces y reabre al público

Javier Gangoiti Torrelavega Jueves, 10 de julio 2025, 10:51 | Actualizado 11:41h. Comenta Compartir

La piscina de Tanos (Torrelavega) ya está libre de todo rastro de heces y bacterias tras el suceso escatológico de este pasado martes, cuando un usuario aún sin identificar defecó en el interior del vaso principal. Dos días después de aquello y 24 horas después de clorar el agua y solicitar una analítica para garantizar la ausencia total de la bacteria Escherichia coli –E. Coli–, el informe ha dado como resultado negativo y el Ayuntamiento de Torrelavega ha anunciado este mismo jueves por la mañana la reapertura de la instalación. La piscina está desinfectada y los vecinos ya pueden acudir con normalidad a disfrutar del baño en Tanos.

No así en Reocín, donde el Ayuntamiento esperará un día más, hasta este viernes, para garantizar la seguridad en el baño. El Consistorio, como el de Torrelavega, optó por la cloración del agua para garantizar la desinfección del vaso, pero de momento no permitirá el uso de la piscina dadas esas dosis, más altas de lo normal -la exposición al agua con exceso de cloro puede causar irritación en la piel y los ojos, etc.-.

Este es el minuto y resultado del doble suceso escatológico ocurrido esta semana en estas dos piscinas de la comarca del Besaya, unos hechos que han indignado al conjunto de los vecinos y que en el propio Ayuntamiento de Reocín asocian con un posible reto viral. Puede parecer una broma de mal gusto, pero es real. Existe un desafío de este tipo en las redes sociales y que llegó a hacer cierta fortuna entre la gente menos cívica hace dos veranos; hoy, parece que coge fuerza otra vez entre algunos.