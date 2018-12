El administrador concursal dice que Delfuego Booking no es reflotable

Ya «hay contactos» para la cesión de Escenario Santander

«Según el administrador concursal, se han iniciado ya contactos para la venta o la cesión de la concesión. No conocemos la propuesta definitiva y hasta que no esté encima de la mesa no podemos pronunciarnos», explicó ayer la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz. La edil afirmó que la cesión de la concesión a un tercero es uno de los «dos caminos» posibles que se plantean tras haberse declarado Delfuego Booking en concurso voluntario de acreedores, mientras que la otra opción pasa por resolver el contrato y «hacer una nueva concesión».

El Consistorio cree que es más factible optar por la «continuidad», ya que «es más difícil arrancar una gestión de un espacio que ha estado parado y una nueva licitación supone parar y estar un tiempo sin actividad». En cualquier caso, dice que tendrá que ser en las mismas condiciones en que le fue adjudicado. Porque «lo primero es garantizar las condiciones necesarias para mantener los niveles de calidad» que hasta ahora daba Delfuego Booking. En estos momentos, la empresa alquila el local pero ya no programa sus propios conciertos.