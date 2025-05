«El no ya lo tienes asegurado siempre en la vida» Ángel Cano, exconsejero delegado del BBVA, reflexiona acerca de la importancia del aprendizaje continuo

Sócrates Sánchez Santander Viernes, 16 de mayo 2025, 16:41

Ángel Cano habla desde la experiencia personal de la importancia de no rendirse y de intentarlo siempre en la vida. «Hace 40 años cuando acabé ... la carrera de Administración de Empresas y el servicio militar, me llamó una de mis mejores amigas para que me apuntara a una oferta de trabajo en Oviedo. Yo en un primer momento, creía que era una tontería porque tenía un expediente académico normal, y mi amiga se enfadó», ha relatado. «Lo acabé echando, pasé todas las entrevistas y gracias a mi pragmatismo pasé varios años de mi vida allí».

A partir de ese momento, siempre tuvo un mensaje claro, su lema de vida: «El no ya lo tienes asegurado si no vas, pero si vas, las posibilidades de que pueda pasar algo se pueden incrementar». Cano ha reiterado durante en su intervención que hay que intentarlo siempre en la vida y ha señalado que ha sido una de las guías en su vida. De su época en el BBVA, el que fuera consejero delegado de la entidad ha recalcado que lo fundamental para generar equipos era poder integrar a que colaboraran e incidir en que la gente pudiera trabajar mucho más cercanos unos de otros, y luego quitar los despachos. «Eso fue otra cosa que generó mucho ruido, que la gente pudiera trabajar abiertamente y estuvieran todos más cerca unos de otros, las salas de reuniones tenían que estar en el centro de las salas», ha destacado. También ha querido cerrar su intervención recordando una imagen que se volvió viral en redes y dio la vuelta al mundo, cuando en el All Star de la NBA se le cayó el trofeo de MVP del partido que enfrenta a los mejores jóvenes de la competición.

