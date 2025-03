Científicos de la UC diseñan una terapia innovadora para frenar la osteoporosis

Mada Martínez Santander Martes, 25 de marzo 2025, 07:31 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

Solo en Europa, hay 22 millones de mujeres y más de cinco millones de hombres que padecen osteoporosis, una enfermedad crónica y caracterizada por la baja masa ósea y el deterioro de ese tejido, y, en consecuencia, por una mayor fragilidad del hueso y un mayor riesgo de fractura. Científicos de la Universidad de Cantabria (UC) han puesto el foco en esta patología y han diseñado una nueva e innovadora terapia para tratarla. Su enfoque se basa en el secretoma de células madre mesenquimales (MSCs) y los resultados son altamente positivos.

La terapia sale de los laboratorios del Grupo de Ingeniería de Tejidos de la UC (GITC), dirigido por la doctora y profesora Flor M. Pérez-Campo, y está financiada por el Instituto de Salud Carlos III. Sus resultados ya se han publicado en la revista Stem Cell Research and Therapy.

«Nuestro grupo ha estado trabajando en un tratamiento nuevo contra la osteoporosis, que es una enfermedad muy debilitante que normalmente no da señales hasta que se produce una fractura por fragilidad», expone en primer Pérez-Campo para dar contexto. Partiendo de esta tesitura, lo que ha logrado esta investigación ha sido modificar a las MSCs «para producir un secretoma enriquecido en factores bioactivos con propiedades osteoprotectoras», es decir, capaces de «modular el microambiente óseo», expone la UC. A diferencia de otros tratamientos en desarrollo basados en MSCs, y de ahí su naturaleza innovadora, esta estrategia no requiere trasplante celular ni modificación de las células endógenas del paciente, lo que reduce el riesgo de efectos adversos y simplifica su potencial aplicación clínica. Además, dado el tipo de tratamiento, su producción es más escalable y segura, y pueden evitarse esas limitaciones asociadas a la viabilidad y expansión celular.

Grandes resultados

Los resultados obtenidos hasta el momento son positivos, esperanzadores y rompen con esos «problemas asociados» que conllevan los tratamientos actuales, sobre todo, cuando se administran a largo plazo. En modelos de osteoporosis posmenopáusica inducida en ratones, esos resultados indican que este secretoma no solo previene la pérdida de masa ósea, sino que también favorece la activación de los osteoblastos, las células responsables de la formación ósea. ¿Y qué sugieren esos datos? Que su mecanismo de acción podría ser doble: protegiendo el hueso de la resorción y estimulando su regeneración. Estos hallazgos posicionan al secretoma de MSCs como una de las estrategias más prometedoras en el desarrollo de nuevas terapias regenerativas para enfermedades óseas.

La publicación en la revista Stem Cell Research and Therapy se corresponde, además, con el proyecto de tesis doctoral de Alberto González González, primer autor del estudio y actualmente investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (Idival). «Con este modelo esperamos obtener un tratamiento que sea fácilmente escalable y más seguro de cara al uso directamente en pacientes en un futuro relativamente cercano», apunta este investigador.

El estudio ha contado con la colaboración de la Universidad de La Laguna, la de Santiago de Compostela, Valdecilla, la University of Arkansas for Medical Sciences (EE UU), y la University of Edinburgh (Reino Unido), consolidando una red nacional e internacional de investigación en el campo de la medicina regenerativa ósea.