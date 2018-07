¿Coche nuevo? Ahora o nunca

Los cuatro distribuidores consultados, que representan el 50% del sector, coinciden en que es el mejor momento para comprar un coche nuevo. Y ello por dos razones. Por un lado, los concesionarios deben deshacerse de todos los coches homologados con la normativa antigua antes del 1 de septiembre, ya que a partir de esa fecha no podrán venderlos por lo que ya están ofreciendo atractivos descuentos. Por otro, el nuevo sistema supondrá, en muchos modelos, un cambio en el tramo impositivo, de manera que el mismo coche pagará más impuestos.

Ver más Los concesionarios cántabros tienen que deshacerse de 1.100 coches en 40 días

En la actualidad, el impuesto de matriculación, una tasa que está transferida a las comunidades autónomas, está vinculado a las emisiones de dióxido de carbono, y con el WLTP se aplican mediciones más rigurosas, por lo que las emisiones de un mismo coche podrían aumentar en comparación con la normativa anterior. El presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, ha asegurado que podría ocurrir que pasarían a pagar el impuesto de matriculaciones el 70% de los vehículos vendidos frente al 20% actual. Según sus cálculos, este nuevo marco impositivo provocaría un fuerte incremento de la recaudación hasta una cifra de entre 900 y 1.000 millones de euros, frente a los cerca de 350 millones del año pasado.

Pero también, como a partir del 1 de septiembre ya no se podrán vender coche nuevos que no estén homologados, los concesionarios se verán obligados a absorber todos los vehículos que no hayan colocado en el mercado en forma de automatriculaciones, que luego venderán como kilómetro 0. Pero tendrán que deshacerse de ellos lo más rápido posible, con precios muy atractivos, para que no se conviertan en un lastre peligroso para su propia supervivencia. «No sabemos cómo va a comportarse el mercado, pero en julio y agosto se van a disparar las ventas y en la última parte del año se venderán los KM0», predice Manuel Vidal de la Peña.