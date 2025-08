¿Cuál es el currículo de los políticos cántabros?

El caso del título de Magisterio de la alcaldesa de Santander

Los socialistas cántabros desenterraron la semana pasada la vieja polémica de los estudios oficiales de la alcaldesa de Santander, Gema Igual. La regidora del PP figuró como diplomada en Magisterio durante una década en sus currículos públicos, tanto en el PP como en el Ayuntamiento, hasta que en 2017 salió a la luz que no tenía el título y cambió su formación por 'estudios en Magisterio', tal y como consta actualmente, por ejemplo, en su ficha del Parlamento de Cantabria. Por esa razón, las Juventudes Socialistas de Cantabria exigen ahora su dimisión.

La alcaldesa insiste en que «nunca» mintió. Y explica lo que, según su versión, ocurrió hace ocho años: «Nadie me recriminó nada. Fuimos nosotros, los que en una revisión de una página web –la del Ayuntamiento– vimos un error en el currículo y lo subsanamos. Como era un tema complicado, y sabía que no me iban a creer, aporté como pruebas dos entrevistas previas en los medios de comunicación en las que no mentía sobre mi formación académica. Después de aquello me he presentado a dos elecciones en las que los santanderinos me han elegido como alcaldesa».

Sin embargo, su titulación en Magisterio no sólo aparecía en aquellos momentos en la web del Ayuntamiento, sino también en la del PP y en toda la información oficial del partido de la candidatura electoral de 2015.

El PSOE ha lanzado una campaña de recogida de firmas para reclamar su salida del cargo y que se depuren responsabilidades políticas por el daño causado a la imagen de la ciudad.