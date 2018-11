Arranca el juicio por la muerte de la joven que cayó cuando hacía 'puenting' en un viaducto de la A-8 Viaducto sobre el Cedeja, donde la joven holandesa Vera Mol perdió la vida. / Javier Rosendo El fiscal acusa de un delito de homicidio por imprudencia grave al responsable de la empresa que en agosto de 2015 organizó aquella actividad cerca de Virgen de la Peña DM . Santander Martes, 20 noviembre 2018, 07:47

Este martes se celebra, a partir de las 10.30 horas, el juicio contra el dueño de la empresa AQUA 21 Aventura que organizó una actividad de 'puenting' en el viaducto sobre el Cedeja, en Virgen de la Peña, en la que acabó falleciendo una joven holandesa de 17 años, que estaba de vacaciones en un campamento en Oyanbre.

Será el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander el que juzgue esta causa en la que la Fiscalía considera al acusado autor de un delito de homicidio por imprudencia grave. El Ministerior Público cree que el responsable de la actividad no colocó una línea de vida a la menor fallecida, que se lanzó al vacío cuando aún no estaba asegurada. Y por ello solicita una condena de dos años de prisión, cuatro de inhabilitación profesional y una indemnización de 140.000 euros para los padres de la joven, a pagar solidariamente con el seguro que la empresa del acusado tenía contratado para realizar la actividad. Por su parte, la acusación particular, que ejerce la familia de la menor, solicita cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación, y eleva la indemnización a 300.000 euros.

Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2015, sobre las 20.30 horas, en el viaducto de la autovía A-8 que pasa sobre el río Cedeja, donde el acusado organizó varios saltos desde el arco que sustenta la plataforma.

Entre los partícipes se encontraba Vera Mol, una menor de 17 años, que no contaba con la autorización paterna para realizar esta actividad, y que subió por la rampa del arco del viaducto hasta colocarse en la parte superior, que se encuentra a 32 metros del suelo, «sin llevar una línea de vida que la conectase en todo momento con la estructura del viaducto con el fin de evitar caídas al vacío».

Una vez que llegó a la parte superior del arco del puente, el acusado puso un casco y un arnés a la joven Vera y la dijo que cuando todo estuviera listo le dirían que ya podía tirarse, pero en ese momento la joven salió corriendo y se lanzó desde lo alto del viaducto de Cedeja antes de que la cuerda estuviera amarrada a los anclajes de seguridad. Intentaron salvarla en el último momento agarrando el cable con las manos, pero fue imposible parar la caída de 40 metros. Una persona estuvo a punto de irse tras ella al intentar frenarla, pero no sirvió de nada y la joven cayó a plomo sobre el lecho del río Cedeja.

El fiscal entiende que el acusado «no adoptó las medidas de vigilancia o precaución suficientes, debiendo haber velado porque las instalaciones revistieran las mínimas condiciones de seguridad y, concretamente, porque la menor tuviera colocada una línea de vida hasta que llegara el momento del salto«.

«No efectuó sus funciones con la diligencia que le era exigible al no observar el riesgo que ello suponía, ni poseer un nivel de inglés suficiente que le permitiera trasmitir las instrucciones a la fallecida de manera correcta. Tampoco comprobó con carácter previo a la actividad que la chica era menor de edad y no contaba con la autorización paterna«, añade el fiscal.

Junto a ello, el ministerio público pone de manifiesto en su escrito de calificación que la empresa del acusado no tenía autorización administrativa para realizar la actividad de puenting en un lugar que es bien de dominio público. El titular del viaducto de Cedeja es el Ministerio de Fomento, y, según precisó en su día la Delegación del Gobierno en Cantabria, este tipo de actividades están totalmente prohibidas. En 2012 se solicitó un permiso para hacer puenting desde un viaducto, pero fue denegado de manera inmediata. En lo que se refiere a la legislación regional, no hay una normativa específica que regule está práctica deportiva en Cantabria, ha explicado la Consejería de Presidencia y Justicia.