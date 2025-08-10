El epicentro de la cultura popular cántabra Cientos de personas se dieron cita hoy en Cabezón de la Sal para sumarse a los actos de la 59 edición del Día de Cantabria

Abel Verano Santander Domingo, 10 de agosto 2025, 19:57 Comenta Compartir

El Día de Cantabria o Día de La Montaña es una fiesta que reúne cada año en Cabezón de la Sal a cientos de personas que se suman a una serie de actos que persiguen la exaltación del folclore, las costumbres, las tradiciones y los valores etnográficos de nuestra región.

En la 59 edición de la fiesta, que se celebró este domingo bajo un sol que elevó los termómetros hasta los 27 grados, más de quinientos participantes pasaron por los escenarios y plazas del centro de la villa, ofreciendo un espectáculo de danzas tradicionales, cantares y música popular. Entre ellos no faltó una de las cuadrilla más veteranas, con 52 años de historia: el Grupo de Danzas de Nuestra Señora de Covadonga de Torrelavega. Pilar, Rocío y Maite son tres de las cuarenta integrantes. A las once y cuarto de la mañana se dirigían al Parque Conde de San Diego, ataviadas con sus trajes regionales, para asistir al homenaje de las banderas española y autonómicas, un acto de afirmación cántabra en el que intervino la presidenta de Cantabria.

«Pasamos el día entero aquí. Actuamos sobre las dos y veinte, luego comemos todos juntos en el Parque de La Losa y por la tarde-noche participamos en el desfile de carrozas. Es ya una tradición», comentaba Pilar, que acudió a este fiesta por primera vez con 10 años y ya suma 57.

Ampliar Las autoridades participaron en los actos. Javier Rosendo

Como anécdota, contaba que algún año han llegado a Cantabria a las cuatro de la madrugada procedentes de Alemania, donde han realizado una decena de actuaciones, y a las diez de la mañana «ya estábamos aquí». «Y también lo hemos hecho a la inversa. Acabar el desfile e irnos para Alemania», presumía. Pilar es de esas cántabras que no puede faltar a esta cita festiva. «Si no vienes a Cabezón parece que te falta algo».

Rocío, que debutaba este domingo en la fiesta con este grupo de danzas, recordaba que cuando era pequeña el Día de Cantabria «era una fiesta que estabas esperando todo el año». «Íbamos a coger caracoles para venderlos y tener más dinero para poder gastar ese día, que era tan especial para nosotros».

A escasos metros de estas tres danzantes se encontraba Óscar García, un vecino de Santander, que también es un asiduo a la celebración. «Lo que más me gusta son las carrozas y también las actuaciones que hay en los distintos escenarios durante todo el día». En su opinión, la fiesta ha ido mejorando con el paso de los años en lo que respecta a la organización. «Este año nos han dado en la oficina de turismo un pañuelo y un programa con los actos que hay a lo largo del día. Además, han creado un página web para la fiesta».

Este santanderino también aprovecha la gran oferta gastronómica de los puestos artesanales para comer. «Algo típico de este día».

Ampliar Uno de los grupos folclóricos, en el escenario. Javier Rosendo

Uno de esos variados puestos que se ubican en el centro de la villa es el Horno de Goimar, donde Édgar Montes, vecino de Solares, explicaba que lo que más suelen vender son «bollos preñados y empanadas». «La gente tira mucho de lo salado, aunque también compran tartas. Suelen hacerlo por raciones. Y luego se toman algo», apuntaba, al tiempo que comentaba que cuando más ventas realizan es «entre las doce y las dos y media de la tarde».

El auge de las carrozas

A las once y media de la mañana, empezaron a colocarse en la Avenida de Cantabria las doce carrozas que participaron por la noche en el tradicional desfile-concurso.

Entre ellas se encontraba la titulada 'El Colmado', que ha sido confeccionada por un grupo de amigos de Mazcuerras, que no podían ocultar su ilusión a esa hora por hacer un gran papel en el certamen, que en los últimos años ha crecido mucho. «Hace años se hacían de aquella manera, pero ahora han evolucionado mucho y la gente se lo ha tomado en serio», valoraba Leticia, que explicaba que su carroza es una especie de economato con productos de antaño. «Nos ha llevado más de un mes conseguir por internet las etiquetas de esos productos antiguos que se utilizaban hace años». Según comentaba, la carroza la han diseñado entre siete adultos y tres niños. «Alguno siempre hace más que el resto, pero bueno».

Ampliar El nuevo delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha participado en la jornada. Javier Rosendo

A unos metros de allí, vestida de montañesa y con una barra de pan bajo el brazo, caminaba Joana Barquín, una vecina de Cabezón de la Sal, que destacaba que el Día de Cantabria es «el día más importante para nosotros junto a San Roque, que se celebra el próximo sábado». «Es una fiesta que nos llama mucho a la gente del pueblo y, aunque el año pasado hubo menos movimiento por el calor, siempre suele ser muy concurrida».

En la jornada también hubo espacio para las reivindicaciones. Un grupo de vecinos se concentró para protestar contra la planta de biogás de Hazas de Cesto. Todos ellos portaban camisetas con el lema 'Stop macroplanta de purines y otros residuos de Hazas de Cesto'. «Estamos sufriendo una situación que nos está causando mucho trastorno », apuntaba Ana Sierra, secretaria del colectivo.

Comenta Reporta un error