EvoAdapta, en la Bienal de Arquitectura de Venecia

Gabriela Amorós, Ana B. Marín-Arroyo y Federica Crivellaro, junto a la propuesta 'Out of the cave'.

Ensanchando su estela, el Grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria (UC)ha participado en la 19ª Mostra Internacional de Arquitectura de La Biennale di ... Venezia 2025. Lo ha hecho con 'Out of the Cave', una propuesta que apela al conocimiento humano más ancestral para afrontar los desafíos más actuales de la arquitectura. Unidas por el proyecto europeo Subsilience que lidera la investigadora Ana B. Marín Arroyo, esta científica profesora de la UC y varias compañeras expertas en Prehistoria, paleoarte y divulgación científica han llevado a Venecia la reflexión acerca de los hábitats de los neandertales y los primeros homo sapiens. Es una reflexión vigente puesto que aquellos humanos también tuvieron que hacer frente a procesos de cambio climático y ambiental. De fondo está la idea de que homo sapiens y neandertales «pueden inspirar soluciones sostenibles» para la arquitectura.

La Prehistoria ha de estar en «el diálogo sobre sostenibilidad», dice la investigadora Ana B. Marín-Arroyo La paleoartista Gabriela Amorós (Universidad de Murcia) y la especialista en contenidos científicos Federica Crivellaro (Italia) se han unido a Marín-Arroyo para proponer «una mirada al pasado, a los lugares de habitación de los primeros humanos, concretamente a la cueva de Aitzbitarte III en Renteria», explica la UC. Excavada dentro de Subsilience –proyecto con el que Marín Arroyo logró una ERC de 2 millones–, la cavidad ha revelado la ocupación de grupos de neandertales y un rico registro de los primeros homo sapiens en el norte de la Península. Sobre esos mimbres se ha construido 'Out of the Cave', fusionando ciencia, arte y memoria con idea de diseñar estrategias de adaptación y replantear la relación del ser humano y la naturaleza. «Participar en la Biennale es una oportunidad única para demostrar que la Prehistoria también puede formar parte del diálogo global sobre sostenibilidad y resiliencia. Nuestro objetivo es aportar una perspectiva científica, pero también profundamente humana, sobre cómo hemos habitado y transformado nuestro entorno a lo largo de nuestra historia en el planeta», dice Marín-Arroyo. Seleccionada entre más de mil propuestas y una de las pocas representantes españolas en la Bienal, Out of the cave «busca tender puentes entre el conocimiento de la Prehistoria y los desafíos contemporáneos», continúa Marín-Arroyo. Está inspirada en la alegoría platónica de la caverna y muestra cómo los restos arqueológicos que dejaron los humanos en las cuevas –huesos, herramientas, polen fosilizado y ADN antiguo– permiten reconstruir ecosistemas desaparecidos, y también descubrir cómo los primeros seres humanos diversificaron dietas y modos de vida para sobrevivir en condiciones extremas. La pieza «explora cómo desde siempre alimentación, cultura, medioambiente y sostenibilidad están profundamente interconectados», indica Marín-Arroyo, que incide en que los sistemas industriales nos alejan de la naturaleza y amenazan la biodiversidad.

