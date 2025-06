Las tudancas se exhiben hoy en la capital

Álvaro Machín Santander Sábado, 7 de junio 2025, 07:39 Comenta Compartir

La vaca del parque del Doctor Morales –la que esculpió Manuel Cacicedo después de una iniciativa del entonces concejal Jesús Ceballos y que se instaló ... allí en el 83– anda contenta esta semana. Ella es la vaca de Santander, pero no le importa compartir protagonismo. De hecho, si no fuera un monumento, no sería raro escucharla mugir de felicidad cuando vea pasar hoy por delante a unas ochocientas tudancas. Once años después, Santander recupera la Pasá. Por el mismo motivo por el que se colocó la escultura hace más de cuatro décadas. «Rendir homenaje al mundo rural» en la capital de una región que siempre fue ganadera –aunque el sector pase ahora por dificultades–. Como en aquellas concentraciones de ganado en La Magdalena. O como en 2014, esa última vez en la que el ganado 'desfiló' por el centro. Acabó en disgusto con ocho heridos y no volvió a hacerse. Hasta hoy. Se tomarán las medidas para que no se repita. Y ojo, porque las vacas van a poner la ciudad patas arriba.

Para la agenda La pasá. Sale a las 12.00 desde La Remonta. Recorrerán Valdecilla, San Fernando, pasarán frente el Ayuntamiento y enfilarán el Paseo de Pereda. Darán la vuelta a la altura del Real Club Marítimo, pasarán por el túnel del Centro Botín y volverán a enfilar hacia el Consistorio por Isabel II. Desde ahí, vuelta hasta La Remonta (está prevista la llegada a las 15.00).

En Alfonso XIII. Mercado de productos locales. De 09.00 a 19.00 horas.

En La Porticada. Actuaciones de Hermanos Cosío, Puri Díaz y Álvaro, Güeyos y Repande. Si no quiere perderse nada, vea el recorrido que se indica en la ficha que acompaña este texto. Arrancan a las doce desde La Remonta y estarán recorriendo la ciudad prácticamente hasta las tres de la tarde. Por todo el centro entre Valdecilla y Puertochico (aunque con matices entre la ida y la vuelta para evitar que se crucen). El despliegue será curioso. Cerca de cincuenta ganaderías exhibirán sus mejores ejemplares por las calles. Se colocarán 2.500 vallas para garantizar la seguridad y, junto a los ganaderos que guiarán a las tudancas, un operativo de treinta policías, seis bomberos, quince voluntarios de Protección Civil... A las vacas las pondrán guapas para la ocasión y, tras ellas, para que la capital no se quede fea, otro desfile: el de un equipo de limpieza que incluirá el paso de un camión de agua a presión. Ver 10 fotos Noticia relacionada La élite de las tudancas en la 'pasá' de Santander Habrá mercado de productos locales en la Plaza de Alfonso XIII y música en directo en La Porticada. Actividades durante todo el día para divertirse. Con cuidado, eso sí. «La Pasá es una celebración que requiere respeto y responsabilidad hacia los animales, evitando cualquier acción que pueda alterar su comportamiento», recuerdan en el Ayuntamiento con la mente puesta en evitar algún incidente como el de 2014 –un animal se desbocó en Correos y el susto fue grande–. La ciudad, patas arriba Las vacas serán las protagonistas del asfalto. Y eso supone desplazar a los coches. Circular este sábado –laborable para muchos vecinos– por la ciudad estará complicado. Mejor usar vías como la S-20 y no acercarse al centro durante el itinerario. «El Ayuntamiento –indican– ha previsto rutas alternativas». Además, hasta catorce de las líneas de autobús que recorren la ciudad se verán afectadas. «El TUS pide disculpas de antemano a los usuarios por las molestias que estos cambios puedan producirles y recuerda que tienen a su disposición toda la información a través de la web www.tusantander.es. A partir de las 16.00 horas aproximadamente, hora final del evento, todas las líneas recuperarán su recorrido habitual de manera progresiva».

