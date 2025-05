El exministro Jorge Fernández Díaz: «Garabandal es un orgullo para España»

Sócrates Sánchez Santander Miércoles, 14 de mayo 2025, 07:22 Comenta Compartir

Para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Mariano Rajoy y uno de los grandes altavoces del movimiento garabandalista, «no hay meras coincidencias» en ... todo lo que rodea a la historia de Garabandal, ya que la puso al mismo nivel que las apariciones marianas vividas en Fátima. «Existen no pocas coincidencias entre los hechos de Fátima y de Garabandal», subrayó este martes en Santander. «La madre de Dios y madre nuestra, la Virgen, acude como embajadora plenipotenciaria de Dios, es hija predilecta de Dios y es esposa mística del Espíritu Santo. Y viene precisamente porque como madre no quiere que sus hijos, que somos todos nosotros, no alcancemos la gracia de vivir la eternidad junto a Dios. Porque eso es lo que pretende el diablo».

Fernández Díaz resaltó que en el caso de Fátima es «profundamente» trinitaria, mientras que Garabandal es eucarística. «En ese segundo mensaje que transmiten las niñas de Garabandal se dice que a la eucaristía se le da cada vez menos importancia», resaltó. «La reacción del Papa Pablo VI fue exactamente, dos meses y medio después, promulgar el 3 de septiembre de 1965 la cíclica Mysterium Fidei, que trata sobre la doctrina y culto de la eucaristía». Asimismo, el expolítico del PP recalcó que Garabandal «es un orgullo para los españoles y, en especial, para los cántabros». «Existen no pocas coincidencias entre los hechos de Fátima y los de Garabandal», defendió Fernández Díaz Durante este acto, celebrado en la Fundación Botín y promovido por la Iniciativa Internacional España con Garabandal, también se contó con la presencia de Elsa Martí Barceló, psicoterapeuta, que realizó un repaso por los principales momentos históricos vividos en San Sebastián de Garabandal y por la falta de voluntad mostrada por parte de las comisiones que nombró el Obispado durante aquellos años. «El Obispado de Santander les otorgó su confianza para estudiar los hechos; pongo en evidencia a todas esas personas, etiquetándolos de irresponsables por la falta de compromiso, por no cumplir el deber impuesto y de que estas apariciones no estén reconocidas a día de hoy», sentenció. «Lo ocurrido en Garabandal cayó sin razones justificadas en el olvido. Es una realidad maravillosa, alejada de los sueños y las fantasías. Y es todo por la falta de voluntad por buscar la verdad de los dos comités», incidió. Testimonios Ha pasado ya más de medio siglo de los episodios relatados por Conchita González, Mari Loli Mazón, Jacinta González y Mari Cruz González, las denominadas niñas de Garabandal. Algunos como Román Martínez del Cerro, economista y ponente en la jornada, fue testigo en primera persona. «Yo viví todo con 15 años: Mari Loli tenía varios avisos antes de que se produjeran las apariciones. En el momento que sucedió, vi que la niña tenía claramente la presencia de la Virgen, en ese instante tenías contigo una sensación de paz, aunque no la veías, pero la sentías», aseguró. «Yo ya me convencí de que era real, de que una niña de 12 años no era capaz de hacer una representación teatral. Eran unos movimientos armónicos, de una belleza increíble», describió Martínez del Cerro. Por su parte, el escritor Félix Pascual decidió recordar durante su intervención la noche del 13 enero de 1963, en la que Loli y Jacinta deciden decirles a sus padres que no ven a la Virgen, que era mentira lo que habían dicho, afirmación que justificó en una necesidad de las niñas de quitarse «presión» ante la dimensión que estaban cogiendo los hechos.

