La Fundación Botín premia tres sistemas destinados a la gestión sostenible del agua

Su carácter «innovador» y su «potencial» para mejorar la gestión de los recursos hídricos en campos tan diversos como la «potabilización, los mercados informales y la comprensión del método científico aplicado al estudio del agua» fundamentan los proyectos galardonados por la Fundación Botín en la quinta edición de los Premios al Talento Joven para la Gestión Sostenible del Agua.

Esta iniciativa tiene como objetivo «promover tanto la innovación como la difusión de ideas, proyectos y tecnologías desarrolladas por jóvenes profesionales» con resultados probados en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Los proyectos de Andrés Díez Herrero, Héctor Monclús Sales y el grupo representado por Dustin E. Garrick resultaron ganadoras en una convocatoria a la que han concurrido 31 propuestas

Estos galardones, que se enmarcan dentro de las actividades que desarrolla el Observatorio del Agua de la Fundación santanderina, contemplan dos categorías diferentes: 'Tecnologías y modelos de gestión que contribuyan a la gestión sostenible del agua' y 'Actuaciones o proyectos educativos' que favorezcan la sensibilización sobre la importancia de una gestión sostenible de los recursos hídricos. Un sistema para la potabilización de aguas, otro para rastrear los mercados informales del agua y un campamento infantil sobre ríos e inundaciones son las propuestas galardonadas.

En la primera modalidad, a la que se presentaron 19 propuestas, uno de los premiados fue Monclús Sales, investigador del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (Lequia) de la Universitat de Girona por su proyecto 'DrinkIA': «Un sistema experto de apoyo a la decisión que integra las reglas de control automático en los tratamientos de potabilización con la mejor estrategia operativa de las estaciones de tratamiento de aguas potables». El proyecto persigue mejorar la eficacia y reducir el tiempo y la incertidumbre de las tomas de decisión a través de un conjunto de principios teóricos que dotan de 'racionalidad' estos procesos.

El otro galardón de este apartado fue otorgado al equipo formado por Dustin Garrick (University of Oxford), Sonia Hoque (University of Oxford), Jane Zhao (University of North Carolina), Paul Ekwar (Rural Focus LTD, de Nairobi, Kenya), Jacob Katuva y Cliff Nyaga (ambos de University of Oxford y Rural Focus LTD).

El galardón distingue el carácter innovador de su sistema de seguimiento de alta frecuencia que emplea tecnología GPS para monitorizar los mercados informales de agua.

El proyecto, desarrollado al amparo de UNICEF y con el apoyo del Banco Mundial, emplea la 'water tracking app' para rastrear los volúmenes y la calidad del agua suministrada por los tanques de los vendedores informales de agua. El seguimiento, que contempla la medición de datos espaciales, volumétricos, de precio y de calidad, «proporciona información de gran utilidad para detectar prioridades de intervención que contribuyan a mejorar la cobertura de agua potable en países en desarrollo». El autocalificado 'Uber del agua' ha sido testado en Kenia entre marzo y junio de este año.

Campamento de verano

La propuesta ganadora en la segunda modalidad, a la que concurrieron 12 candidaturas, se concibe como un programa de actividades formativas en materia de meteorología, hidrología y riesgos de inundaciones dirigido a niños y adolescentes que participan en los campamentos estivales en la colonia infantil 'Venero Claro', ubicada en el término municipal de Navaluenga (Ávila). Andrés Díez Herrero, del Instituto Geológico y Minero de España, está detrás de este planteamiento que «promueve la educación de los jóvenes en materias como la situación hidrográfica del campamento, los tipos de riesgos asociados al agua, las redes instrumentales para la monitorización de riadas, los métodos de estudio de los peligros del agua, las actuaciones de auto-protección frente a los riesgos hídricos o las medidas de gestión sostenible de estos riesgo».

Más de 3.200 jóvenes procedentes de toda España, unos 540 por edición, han participado en esta iniciativa a lo largo de las seis ediciones celebradas hasta la fecha. Este año, el jurado de los V Premios al Talento Joven ha estado compuesto por Josep Dolz, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Cataluña; Jesús Zamora, director de Proyectos e Inversiones de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno; Águeda García de Durango, ¡responsable de Contenidos y Comunidad en iAgua; Irene Bustamante, profesora titular en el Departamento de Geología de la Universidad de Alcalá y Alberto Garrido, que dirige el Observatorio del Agua de la propia Fundación Botín además de su función como vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid.