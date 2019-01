Igual no quiere opinar sobre la candidatura de Beitia «hasta que el nombramiento sea oficial» Imagen de archivo de la alcaldesa Gema Igual y Ruth Beitia. / DM . La alcaldesa de Santander tampoco ha querido hablar sobre la decisión del PP de elegirla como aspirante a la alcaldía de Santander DM . Santander Martes, 8 enero 2019, 16:11

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha expresado su «respeto como afiliada del PP» a la decisión de la Dirección Nacional de Pablo Casado de designar candidata a la Presidencia de Cantabria a medallista olímpica, parlamentaria regional y miembro de la Ejecutiva Nacional, Ruth Beitia.

«Es la candidata y no tengo que opinar porque es la que ha designado quien le corresponde, que es la Dirección Nacional del PP«, ha dicho Igual este martes a preguntas de la prensa por la decisión de Génova de imponer como candidata a Beitia frente a la presidenta regional del partido, María José Sáenz de Buruaga.

Sobre la posición en la que queda la líder regional tras esta decisión de la Dirección Nacional, Igual ha considerado que «la posición de María José Sáenz de Buruaga al frente del PP de Cantabria no está cuestionada en este momento«.

«Es la presidenta del PP y lo seguirá siendo hasta que ella o desde más arriban cesen esa situación, lo que se ha decidido es que no es la candidata a las elecciones al Gobierno de Cantabria, que son dos cosas diferentes«, ha añadido la regidora 'popular'.

Cuestionada sobre si cree que Sáenz de Buruaga debe seguir como presidenta del partido, Igual ha dicho que «debe hacer lo que ella sienta». «Pertenecemos a un partido político pero somos personas y cada uno, en su momento y en sus circunstancias, debe tomar las mejores decisiones pensando en uno, en el PP y, sobre todo, en los afiliados y simpatizantes», ha manifestado.

Pero ha insistido en que «María José Sáenz de Buruaga como presidenta del PP no está cuestionada» porque «para eso ganó un congreso« y, además, ha reivindicado que, desde que lidera la formación, «ha sido muy disciplinada con el partido, ha hecho lo que el partido la ha dictado en cada momento y ha dado la talla como presidenta del partido en esta comunidad y en unos momentos muy difíciles».

Preguntada por si cree que Ruth Beitia está preparada para liderar la candidatura a las elecciones autonómicas, ha señalado que no eso no le corresponde a ella valorarlo. «Ruth Beitia es la opción que ha elegido el PP a nivel nacional y la que designarán como candidata, y a mi lo que me corresponde es defender Santander y, en el caso de ser candidata, obtener los mejores votos y, en el caso de que no, defender Santander hasta mayo, trabajar y poner en marcha los tantos y tantos proyectos que tenemos«, ha dicho.

Sigue sin confirmar su candidatura en Santander

En cuanto a su candidatura a la Alcaldía de Santander, Gema Igual ha indicado que, como todos los afiliados del PP, ella «también» está a disposición del partido y no ha confirmado si ha mantenido conversaciones con la Dirección Nacional para ser la cabeza de lista en la capital cántabra.

«Las conversaciones internas que hayamos podido tener tienen que salir a la luz cuando sea un nombramiento oficial, por eso mi designación como candidata o no será cuando sea ese nombramiento oficial«, ha apuntado la alcaldesa santanderina, que ha detallado que esa decisión se conocerá en el acto público que tendrá el presidente del PP, Pablo Casado, en Santander.

Cuestionada sobre si la decisión de colocar a Beitia como candidata regional influye en la decisión de que ella sea o no la cabeza de lista en Santander, ha asegurado que «el respeto» le hace «no meterme donde no me llaman», al igual que ella también pide que «no se meta nadie» en lo suyo, que en estos momentos es estar en «el lugar que me corresponde» hasta que se haga pública su candidatura o no «en el seno del partido».