La ilusión de estrenar cuaderno

Arrancan las compras de libros y material escolar de cara al inicio de un curso que arranca el día 8 y en el que las familias pueden llegar a gastar entre 200 y 500 euros por alumno

A primera hora de la tarde de ayer la librería Gil, en la santanderina plaza de Pombo, era un hervidero de familias enfrascadas en la vorágine de compras que trae la vuelta al cole. Libros, cuadernos, reglas, calculadoras, agendas... en algunos casos también hay que adquirir uniforme, zapatos... y hasta auriculares para trabajar con las tabletas electrónicas que hay en los centros. «Es mucho dinero pero es una inversión que, si se tiene prevista, se hace a principio de curso y luego ya te olvidas», cuenta Teresa Gutiérrez, madre de Teresa y Pedro, de ocho y seis años, que ayer elegían los cuadernos con los que comenzarán el nuevo curso en el colegio Las Esclavas, en Santander.

Entre 200 y 500 euros puede llegar a gastar una familia por alumno en el regreso a las aulas en la enseñanza obligatoria. La oscilación de precios tiene que ver con la política de enseñanza del centro, si es público o concertado, si obliga a llevar uniforme –pues encarece bastante la factura– e incluso si se hace uso del banco de libros, ese fondo de volúmenes de texto que algunos centros ponen a disposición de las familias para reutilizar los ejemplares y ahorrar dinerales a los padres.

Lo más ilusionados son los pequeños, que eligen lo que pueden, pues las listas de los colegios indican con exactitud los libros de texto, los cuadernos, la medida de las reglas y hasta la marca de los bolígrafos. «La verdad es que viene bastante definido para que todo el mundo lleve lo mismo, pero aún así hay cosas que sí se pueden elegir», cuenta Gutiérrez. Por ejemplo, las agendas.

Inés, de ocho años, elige una multicolor porque es el primer curso en que la puede usar. «Se siente mayor y está muy emocionada», cuenta su padre, Antonio Arias. Entre tanto, las dos escolares siguen examinándolas. «Esto es para poner el nombre, aquí el curso y esto es para los deberes y los exámenes», le dice una a la otra. Cada agenda cuesta del orden de 14 euros. Es, de alguna manera, de los productos más baratos de esta vuelta al cole. «En textos no gastamos mucho porque nos acogemos al banco de libros del centro, que son 50 euros anuales, y ya está», indica Arias.

De cualquiera de las maneras, el Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que este año los precios de los productos y servicios vinculados al curso escolar han aumentado un 2,4% de media. En la misma línea, el Observatorio Cetelem prevé un gasto medio por hogar de 400 euros y es que muchas familias han optado por pedir un préstamo.

Cantabria se encuentra en la media nacional en cuanto a precios. Hay comunidades, como Galicia, o Madrid, donde se estima que el montante ascienda a los 300 euros. Otros, como en País Vasco, no llega a 100 y en Cantabria o Asturias está en el término medio, con 200 euros de media.

«Lo que hemos notado es que los libros han aumentado algo de precio respecto al pasado año», cuenta Elena García, responsable de la sección escolar en la librería Gil. «Lo que pasa es que desde aquí trabajamos para que los padres no sientan el impacto económico porque lo que hacemos es rebajar en la medida de lo posible los precios de los productos de papelería para compensar», revela. «Luego hay descuentos, de entre un 5% y un 10%, dependiendo del curso y de si se es cliente de la librería».

En El Corte Inglés, inmersos también en la campaña de vuelta al cole, se ofrecen bonificaciones canjeables para otras compras, además de un 10% de descuento adicional para familias numerosas en moda infantil y uniformidad;pero toda esta amalgama de números es cosa de adultos.

A los pequeños les embarga la ilusión, como a Inés, de sólo tres años, que elige mochila porque el próximo lunes empieza el colegio. «¡Mira!», le dice a Carmen Crespo, su madre, que ríe y le prueba la que ha elegido. «¿Te gusta esta?», y la pequeña asiente mientras sonríe porque para ella es el inicio de una nueva fase de su vida.

