El curso escolar arranca mañana lastrado por la huelga de docentes

La mayoría de alumnos españoles retomarán la actividad lectiva mañana, lunes, aunque los primeros escolares en volver a las aulas han sido los de la ... Comunidad Foral de Navarra, ya que lo hicieron el pasado jueves. En Cantabria el inicio de curso vendrá marcado por la huelga de docentes, convocada ante la incapacidad del Gobierno cántabro y sindicatos para alcanzar un acuerdo sobre la retribución de los profesores. En la práctica, el curso comenzará, pero las clases no.

El profesorado ha convocado la huelga para los días 8 y 9 de septiembre en educación pública Infantil y Primaria, coincidiendo de pleno con el inicio del curso escolar. El 11 y el 12 se ha anunciado el paro en los institutos y el 17 y 18 en los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño. El 7 y 8 de octubre será en las escuelas de idiomas.

También, si el conflicto no se ha resuelto antes, la semana del 20 al 24 de octubre, se repetirá la convocatoria para hacerla coincidir con la presentación de los Presupuestos en el Parlamento de Cantabria. Todo después de la reunión del pasado viernes, entre sindicatos y miembros de la Consejería, que terminó sin acuerdo. Los profesores también han convocado una protesta para este mismo lunes, a las 18.00 horas, que partirá de la sede de a Consejería de Educación, en el Río de la Pila, en Santander.