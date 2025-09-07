El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La reunión entre sindicatos y representantes de Educación, celebrada este pasado viernes. Daniel Pedriza

El curso escolar arranca mañana lastrado por la huelga de docentes

Los profesionales han convocado una marcha de protesta para este lunes que partirá a las 18.00 horas de la sede de la Consejería de Educación en el Río de la Pila, en Santander

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:35

La mayoría de alumnos españoles retomarán la actividad lectiva mañana, lunes, aunque los primeros escolares en volver a las aulas han sido los de la ... Comunidad Foral de Navarra, ya que lo hicieron el pasado jueves. En Cantabria el inicio de curso vendrá marcado por la huelga de docentes, convocada ante la incapacidad del Gobierno cántabro y sindicatos para alcanzar un acuerdo sobre la retribución de los profesores. En la práctica, el curso comenzará, pero las clases no.

