Se rompe la negociación y no habrá acuerdo con Educación para suspender la huelga

Silva anuncia que el Gobierno no comparecera al encuentro fijado para esta tarde tras el receso para comer ante las delcaraciones de la presidenta de la Junta de Personal dando por hecho el paro del lunes

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:58

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha anunciado que el Gobierno no retomará la reunión con los docentes prevista para las cuatro de la tarde tras un receso para comer. En un audio remitido a los medios, Silva ha insistido en que toman esta decisión tras las declaraciones de la presidenta de la Junta de Personal Docente dando por hecho la celebración de la huelga a pesar de las dos horas de reunión de esta mañana.

«El Gobierno mantiene su propuesta, pero tras escuchar las declaraciones que da por hecho que hará huelga el lunes y que no se va a aceptar ningún caso un suelo presupuestario o una cláusula vinculado a suelo presupuestaria para poder sacar adelante el acuerdo, pues nos encaminamos todo apunta hacia un escenario de huelga. Lamentamos que sea así y vamos a intentar que esa jornada se desarrolle con normalidad porque nos debemos a los alumnos y sus familias».

En actualización

La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí

