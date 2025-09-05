El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel Pedriza

Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC refuta al Gobierno y suspende parte del decreto que había sido renunciado por los sindicatos

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:27

Los tutores de Educación Infantil y 1º de Primaria no estarán considerados servicios mínimos en la huelga docente convocada para el lunes 8 y el ... martes 9. Así lo ha acordado la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ante el recurso de Comisiones Obreras al decreto aprobado por el Ejecutivo regional la jornada de ayer. Las dos primeras jornadas de huelga, por lo tanto, contarán con el equipo directivo y un docente en los centros de hasta 400 estudiantes, hasta un máximo de cinco profesores más la dirección en los de más de 700.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  5. 5

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  6. 6

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  7. 7

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados
  8. 8

    Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga
  9. 9

    El Ministerio concreta las expropiaciones para las obras de las carreteras nacionales de acceso a Santander
  10. 10

    El TSJC ratifica los 11 años de cárcel a los acusados de matar a Carlos Cubillas en Boo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación

Los tutores no serán servicios mínimos en la huelga de Educación