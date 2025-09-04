El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los docentes se manifestaron en las calles de Santander el pasado 29 de mayo por la subida salarial. Roberto Ruiz

Educación suaviza los servicios mínimos para la huelga

El equipo directivo, el tutor de cada grupo de Educación Infantil, de primero de Primaria y de las aulas de Educación Especial estarán presentes los días 8 y 9 de septiembre en los centros educativos de Cantabria

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:09

El consejero de Educación, Sergio Silva, ya adelantó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar los servicios mínimos para la huelga convocada para el inicio ... de curso en Cantabria. Y así ha ocurrido. El decreto que rige el personal esencial para las dos primeras jornadas de paro rebaja el número de profesionales con respecto a la primera propuesta que recibieron los sindicatos.

