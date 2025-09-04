Educación suaviza los servicios mínimos para la huelga

El consejero de Educación, Sergio Silva, ya adelantó que el Gobierno estaba dispuesto a negociar los servicios mínimos para la huelga convocada para el inicio ... de curso en Cantabria. Y así ha ocurrido. El decreto que rige el personal esencial para las dos primeras jornadas de paro rebaja el número de profesionales con respecto a la primera propuesta que recibieron los sindicatos.

Estarán presentes en las aulas el equipo directivo en los centros de hasta 300 alumnos. A ellos, se sumará un docente más en función del número total de estudiantes hasta un máximo de cinco docentes en los que aúnen 800 alumnos. Pero la novedad no está ahí. El comienzo de las clases es una etapa «sensible» especialmente para los más pequeños y para quienes cambian de centro. Por ello, serán considerados servicios mínimos los tutores de todas las unidades de Educación Infantil, 1º de Primaria y los centros y aulas de Educación Especial.

Los criterios para designar al personal como servicio mínimo se basan en la antigüedad en el centro con destino definitivo y la antigüedad en el cuerpo de Maestros.