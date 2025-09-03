El conflicto educativo en siete claves Las nueve reuniones entre Educación y la Junta de Personal no han bastado para firmar la subida salarial docente: la vinculación a los Presupuestos es lo que enquista la negociación

Los sindicatos y el equipo de la Consejería de Educación durante una de las reuniones para negociar.

Ángela Madrazo Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:17 Comenta Compartir

Los diez meses de conflicto por el salario de los docentes no se resumen fácilmente. Pero la realidad a inicios de septiembre es que el ... acuerdo –o la huelga– están a tan solo una cláusula de resolverse. Horas de negociación, dos paros el curso anterior y nueve encuentros entre los sindicatos y la Consejería de Educación no han sido suficientes para establecer los términos de la adecuación o subida salarial (en función de a quién se pregunte). Un pacto que tan solo pende de un hilo: la vinculación a la aprobación de los presupuestos de Cantabria.

Para comprender por qué la Junta de Personal (STEC, ANPE, Comisiones Obreras, TÚ y UGT) ha hecho un llamamiento a «comenzar el curso sin clases» o por qué para el Gobierno de Cantabria vincular el acuerdo al suelo presupuestario es «una cuestión de responsabilidad», hay siete preguntas clave que resolver. Y El Diario Montañés lo expone para entender la distancia entre ambas partes en el conflicto. ¿Cuáles son los términos del acuerdo? Muchas reuniones y varios meses de negociación han permitido al Ejecutivo y la Junta llegar a unos términos que convencen a las dos partes. El pacto recoge una subida lineal que alcanzará los 180,23 euros más al mes en enero de 2029 y un aumento condicionado a través de los sexenios –formación y antigüedad– de 187 euros al final de la carrera docente, con 150 horas (cada uno) de formación que empezarían a cobrar en septiembre de 2026. ¿Qué falta por cerrar? Si los sindicatos y el Gobierno están de acuerdo en los términos y cantidades, ¿por qué no firman el pacto y desconvocan la huelga? Lo único que lo impide es la condición «de responsabilidad» para Educación de vincular el acuerdo a la aprobación de los presupuestos. Los sindicatos critican que «pretenden utilizarnos como rehenes políticos», pero el consejero cree que sin la cláusula «el acuerdo es papel mojado». Eliminarla es «una línea roja». ¿Por qué vincularlo a las cuentas? El Ejecutivo permanece inmóvil en este aspecto. Silva sigue la línea que ya dictó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga: «No es responsable ni sensato poner en riesgo la viabilidad de los servicios públicos e hipotecar el presupuesto educativo». Para afrontar los 35 millones de impacto de la subida salarial docente, «es necesario tener presupuestos». Y como Gobierno en minoría, dijo Silva, «tenemos la obligación de llevar un proyecto de cuentas. Más allá, tendrían que intervenir otras fuerzas políticas que se han manifestado contundentes para que el acuerdo sea una condición para negociar el presupuesto». ¿Cuándo es la huelga docente? Sin la firma del pacto, la huelga sigue en pie. De hecho, tan solo quedan cinco días para que comiencen los paros escalonados. El 8 y 9 de septiembre serán los colegios. La misma semana, el 11 y 12, los institutos. Después, el 17 y 18 los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño. Por último, el 7 y 8 de octubre las escuelas de idiomas. Así, como aseguraron los sindicatos, «el curso comenzará, pero las clases no». ¿Cuántas huelgas se han convocado por el salario? No es la primera huelga que desata la negociación por el salario docente. De hecho, es la tercera desde que se inició el diálogo tras 17 años. El día 3 de abril tuvo lugar el primero de los paros, con una distancia entre la Junta y el área de Silva de casi 200 euros. Volvieron a parar dos jornadas en mayo, el 28 y 29. Los docentes reclamaban 240 euros, pero Silva ofrecía 150,23. Esta será la tercera huelga en un año, pero tendrá una peculiaridad, no hay distancia entre las posturas económicas, ambos se contentan con 180,23 euros más al mes. ¿Es el primer inicio de curso que comienza sin clases? Tampoco es la primera vez que el mes de septiembre está marcado por huelgas al inicio del curso escolar. En 2018, con Francisco Fernández Mañanes (PSOE) como consejero de Educación, septiembre comenzó con la convocatoria de paros. Fue por la eliminación de la jornada partida reducida y, para Conchi Sánchez, portavoz de CC OO, «demuestra que reivindicamos lo que nos corresponde independientemente de quien esté gobernando». ¿Por qué hablan de un conflicto «politizado»? Una de las principales críticas de Educación hacia los sindicatos tiene que ver con la «politización» de la negociación. Silva lo ha recriminado en varias ocasiones y los sindicatos han denunciado que «no vamos a formar parte del circo político del 'pin, pan, pun'» del consejero. También que «Silva negocia con el traje de comisario político del PP y no con el de consejero de todos los cántabros». A pesar de las críticas, el curso comenzará con trece jornadas de huelga convocadas hasta finales de octubre. Y el conflicto ya roza el año enquistado Buruaga: «Pensamos que la Junta se queda sin argumentos» La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha apoyado la postura del consejero de Educación, Sergio Silva, en la negociación como «impecable tanto en el fondo como en las formas». Va un paso más allá, dijo que «parte de los cántabros pensamos que la Junta de Personal se está quedando sin argumentos», mientras que el área de Silva, «está cumpliendo con su obligación de negociar hasta la extenuación, hasta el último minuto, con lealtad, con buena fe». De nuevo, Buruaga ha apelado al «entendimiento» y la reflexión, pero, ha lamentado, «dos no llegan a un acuerdo si uno está empeñado sí o sí en ir a la huelga».

