El curso, que comenzará el día 8 en colegios y el 11 en institutos, está marcado por la convocatoria de huelga docente. Juanjo Santamaría

El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros

La Consejería de Educación mantiene el número de profesores del pasado año «a pesar de la pérdida de escolares», que ha llevado al cierre de cuarenta unidades

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:14

Septiembre es el mes de retomar la rutina. Es el verdadero inicio del año para quienes están vinculados al sistema educativo. El lunes los centros ... arrancaron motores con 8.445 docentes alistando las aulas para dar la bienvenida a los casi 84.000 estudiantes cántabros de este curso. Este año son menos que el pasado, 3.000 concretamente. Las aulas se deberían comenzar a llenar la semana que viene, el lunes 8 los colegios y el jueves 11 los institutos. Pero ojo, porque como advirtieron los sindicatos, «el curso comienza, pero no así las clases». La convocatoria de dos jornadas de huelga en cada inicio de etapa por el salario docente pone en entredicho el arranque del curso escolar. Esta nueva etapa, más allá del paro, también está marcada por «la tendencia a la baja de la natalidad» que lleva a la región a perder alumnado año tras año, hasta traspasar este curso la barrera de la ESO. El consejero de Educación, Sergio Silva, destaca sobre el nuevo ciclo que «mantenemos el número de docentes a pesar de la pérdida de alumnos». Una tendencia «preocupante» que, incluso, ha provocado el «cierre de cuarenta unidades» en la región.

