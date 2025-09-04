El curso en Cantabria: los mismos docentes para 3.000 alumnos menos y sin móviles en los centros

Septiembre es el mes de retomar la rutina. Es el verdadero inicio del año para quienes están vinculados al sistema educativo. El lunes los centros ... arrancaron motores con 8.445 docentes alistando las aulas para dar la bienvenida a los casi 84.000 estudiantes cántabros de este curso. Este año son menos que el pasado, 3.000 concretamente. Las aulas se deberían comenzar a llenar la semana que viene, el lunes 8 los colegios y el jueves 11 los institutos. Pero ojo, porque como advirtieron los sindicatos, «el curso comienza, pero no así las clases». La convocatoria de dos jornadas de huelga en cada inicio de etapa por el salario docente pone en entredicho el arranque del curso escolar. Esta nueva etapa, más allá del paro, también está marcada por «la tendencia a la baja de la natalidad» que lleva a la región a perder alumnado año tras año, hasta traspasar este curso la barrera de la ESO. El consejero de Educación, Sergio Silva, destaca sobre el nuevo ciclo que «mantenemos el número de docentes a pesar de la pérdida de alumnos». Una tendencia «preocupante» que, incluso, ha provocado el «cierre de cuarenta unidades» en la región.

A pesar del conflicto docente, las aulas de los 365 centros educativos cántabros vuelven a la actividad con 175 días lectivos repartidos en cinco bimestres, manteniendo el calendario escolar de los últimos años, pero con la novedad de incluir los festivos de Semana Santa en el periodo no lectivo de abril. Así, explica Silva, esta división genera «unos 35 días lectivos de media entre cada tramo». Durante este periodo, la Consejería cuenta con una red de profesorado con 3.886 maestros y 4.559 profesores. Añadiendo a «toda la red de centros sostenidos con fondos públicos», es decir, a los concertados, el total es de 11.000 docentes. Con estos datos, «Cantabria es la comunidad con mejor ratio de alumno por profesor, no llega a nueve estudiantes por cada docente».

Precisamente de cara a la protección de los trabajadores en la enseñanza de Cantabria, el curso escolar estrena dos nuevos protocolos: ante situaciones de violencia, acoso laboral, discriminatorio, razón de sexo, orientación e identidad sexual y acoso, y para la gestión de conflictos laborales en centros educativos. «No surgen de un aumento de los problemas, pero somos pioneros en la implantación de la protección al personal. Da respuesta a una inquietud de la Administración y a una demanda de los sindicatos», asegura Silva.

El dato 83.761 alumnos tiene Cantabria 365 centros hay en la red cántabra 8.445 docentes

En su contexto Cantabria estrenará dos centros nuevos este curso A lo largo del curso 2025/26, la Comunidad estrenará dos nuevos centros educativos. El consejero Silva ha anunciado que el Centro de Alta Tecnología CITED abrirá sus puertas en los próximos meses en el municipio de Arnuero. «No es un centro al uso, sino que servirá para la formación del profesorado y para la inmersión en las nuevas tecnologías», ha confirmado Silva. Además, el popular ha adelantado que durante el curso escolar la región también pasará a contar con un tercer Centro de Educación Especial en Colindres. El acuerdo salarial «ya está firmado» por el Gobierno «Sí hay acuerdo, lo que no hay es una firma», sentenció el consejero Sergio Silva refiriéndose a la de la Junta de Personal Docente. Educación mantiene la propuesta «ya firmada» encima de la mesa, porque, según Silva, «estamos de acuerdo en cantidades y plazos, queremos evitar la huelga y sin acuerdo los docentes no tendrán subida salarial». El Gobierno cántabro afronta el paro de inicio de curso «sin tirar la toalla» en la negociación, pero tampoco dará el siguiente paso: «No es quién llama primero, sino la disposición a resolver el conflicto». Lo que sí está abierto a dialogar son los servicios mínimos: «Queremos proteger a los alumnos, pero el Gobierno no va a enrocarse, hay un camino intermedio».

De nuevo, la Formación Profesional (FP) cántabra se hace protagonista del inicio de curso. Silva celebra los datos récord en la oferta, con 19.500 plazas. Además, anuncia que se cumplen los plazos de «aplicación de la nueva normativa estatal», pero se hace, «a la cántabra, con grupos de trabajo formados por más de 200 docentes para crear el nuevo desarrollo curricular». También resalta el refuerzo de las enseñanzas artísticas y la creación del Sello de Empresa Formadora FP Cantabria, una iniciativa «en la que hemos trabajado para reconocer la labor de formación de las empresas en la modalidad Dual».

Más calidad educativa

Hay más novedades, con «otros aspectos menos llamativos, pero muy importantes», indica el consejero. Especialmente los enfocados en la calidad y equidad educativa: «Apostamos por la educación inclusiva por tercer año consecutivo; sabiendo que no podemos tener todos los recursos en todas partes, optamos por refuerzos especializados que se puedan trasladar por los centros educativos». Esta especialización se basa en «tres equipos específicos de orientación para alumnado con Trastorno del Espectro Autista, de Altas Capacidades y a las Enseñanzas de FP, Personas Adultas y en Régimen Especial». Especialistas que, hasta ahora, eran once y que pasarán a ser catorce.

Sin móviles

La presentación del curso escolar 2025/26 coincidió con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) de la orden que regula el uso de dispositivos móviles y que entra en vigor hoy. «Una medida con la que pretendemos contribuir a ser parte de la solución» del abuso de pantallas. El área de Silva había aplicado hasta ahora medidas informativas, incluso como recomendaciones para eliminar la presencia de los dispositivos en las aulas. Pero ahora sí, la publicación es una orden regulada. La normativa es de aplicación en todos los centros educativos de Cantabria y cuenta con excepciones «acreditadas». «Pretende regular lo que venimos aplicando desde el curso 2023/24 de forma progresiva, con recomendaciones que pasaron a ser instrucciones en el 2024/25» para conseguir, como recoge el texto, implementar el equilibrio y el bienestar digital.

Los centros estarán libres de pantallas toda la jornada escolar. Recreos incluidos. Quedan fuera de la normativa los dispositivos del propio centro que se utilicen para actividades en clase. Las normas de organización y funcionamiento (NOF) de cada centro regularán cuándo las pantallas pueden estar presentes.