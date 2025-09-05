Clases sin docente y profesores sin aula a tres días de que comience el curso

Solo quedan tres días para que las aulas de los centros educativos de Cantabria se llenen de alumnos. Y a tan poco tiempo del ... inicio de las clases –marcado, eso sí, por la convocatoria de huelga por la subida salarial–, «aún hay aulas sin un docente asignado». Los sindicatos ANPE, CC OO y UGT critican la «mala gestión» de las plazas vacantes por parte de la Consejería de Educación, con «algunas inexistentes y otras que no se ajustan a las solicitudes y criterios». Pero aún hay más, lo más grave de toda la situación es que «las vacantes llegan tarde».

Que los docentes no tengan un tiempo para adaptar el aula antes de que los estudiantes comiencen las clases es, para la presidenta de ANPE, Rus Trueba, «una decisión deliberada». A su juicio, «es un retraso en la incorporación del profesorado en una etapa muy sensible, el inicio de curso. Pero, además, afecta de cara a garantizar el servicio educativo, que debería ser una prioridad y que se está viendo condicionado por una decisión relacionada con el derecho a ejercer la huelga de los docentes».

«El retraso es deliberado, el inicio de curso escolar es una etapa muy sensible para el alumnado» Sindicatos docentes

La decisión pretende «facilitar la organización de los centros por la convocatoria de huelga» Consejería de Educación

La incorporación inicialmente iba a ser en el arranque de cada etapa educativa. Sin embargo, dada la convocatoria de huelga, como informaron fuentes de la Consejería, se retrasó porque los equipos directivos, al ser servicios mínimos, no iban a poder gestionar la toma de posesión de los docentes. Es decir, «responde a cuestiones de organización en los centros educativos dada la excepcionalidad de la huelga». Para los sindicatos, por contra, esta decisión impide a los docentes interinos ejercer su derecho al paro.

Más allá del retraso en la adjudicación de vacantes, reprochan otros errores en el proceso que, «se dan normalmente», para unos, pero son «caóticos en esta ocasión» para otras organizaciones. Para Jesús San Emeterio, responsable de Educación en UGT, «a las plazas vacantes inexistentes se unen otras que no se ajustan con las solicitadas, como por ejemplo profesores de Música que no se encuentran con una plaza de la especialidad en sentido estricto, sino con una de Primaria con algunas horas de Música que, en realidad, es una plaza perfilada». Desde Educación insisten en que «el sistema no falla». De hecho, aseguran que «únicamente se dio una incidencia en el proceso de petición de vacantes en agosto, que se solucionó ampliando el plazo un día más, por lo que los usuarios no se vieron afectados negativamente».

Además, los sindicatos desvelan errores y «chapuzas» en cuestiones como el reconocimiento de documentación y titulación, «que está informatizada», o, como reclama la portavoz de CC OO, Conchi Sánchez, que «los equipos directivos de los centros están realizando un auténtico encaje de bolillos para cuadrar los horarios. Se está perjudicando gravemente a los funcionarios en prácticas de las especialidades de Inglés, Educación Física, Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Música, que se van a ver obligados, en contra de la normativa, a tener que impartir además de su especialidad, tutorías, coordinaciones y la impartición de otras materias con el fin de cubrir todas las horas».

Los cupos

Todos los «errores», insisten los sindicatos, tienen que ver con la elaboración de los cupos. Es decir, el número de plazas reservadas en función de la matriculación. Sánchez, de hecho, expone que «se van a perder puestos de trabajo por sustituir el cerebro humano por un programa Excel. Con estas cosas hay que tener cuidado porque cualquier día sustituyen al director general –en referencia al de Personal Docente, Alberto Hontañón– por una IA».