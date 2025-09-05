El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de alumnos durante su primer día de clase. Juanjo Santamaría

Clases sin docente y profesores sin aula a tres días de que comience el curso

Los sindicatos critican que hay plazas vacantes «inexistentes» y profesionales de «una especialidad ubicados en otra», mientras que Educación insiste en que «el sistema no falla»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:17

Solo quedan tres días para que las aulas de los centros educativos de Cantabria se llenen de alumnos. Y a tan poco tiempo del ... inicio de las clases –marcado, eso sí, por la convocatoria de huelga por la subida salarial–, «aún hay aulas sin un docente asignado». Los sindicatos ANPE, CC OO y UGT critican la «mala gestión» de las plazas vacantes por parte de la Consejería de Educación, con «algunas inexistentes y otras que no se ajustan a las solicitudes y criterios». Pero aún hay más, lo más grave de toda la situación es que «las vacantes llegan tarde».

