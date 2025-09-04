Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga
La reunión para evitar la convocatoria de movilizaciones tendrá lugar mañana, viernes, a tres días de que arranquen los paros escalonados en los centros educativos
Santander
Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:48
Aún hay esperanzas en cerrar un acuerdo que ponga fin a diez meses de conflicto en Educación. La Consejería y la Junta de Personal Docente ( ... STEC, ANPE, Comisiones Obreras, TÚ y UGT) celebrarán este viernes la décima reunión para negociar la subida salarial del profesorado. Es la última oportunidad de diálogo antes de que comience la huelga convocada por los sindicatos para el inicio de curso, que tendrá lugar el lunes 8 y martes 9 en colegios, jueves 11 y viernes 12 en institutos, 17 y 18 en centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño, y 7 y 8 de octubre en escuelas de idiomas.
A tan solo tres días de que los docentes de Cantabria paren por tercera vez reclamando la adecuación salarial, los términos del acuerdo están claros tanto para los sindicatos, como para la Consejería de Sergio Silva. Entonces, ¿por qué no firman el acuerdo? Hay una cláusula, «una cuestión de redacción» que los separa. El Ejecutivo, hasta la última reunión, vincula el cumplimiento del pacto a la aprobación de los Preuspuestos Generales de Cantabria. Eliminarlo, a su juicio, es «una línea roja», por «responsabilidad». Sin embargo, las organizaciones sindicales han acusado al área de Educación de utilizarlos «como rehenes políticos» y al consejero, Sergio Silva, de negociar, «con el traje de comisario político del PP y no de consejero de Educación de todos los cántabros».
Sería la primera vez que los sindicatos van a la huelga con las cantidades y los plazos que solicitaban recogidos en la propuesta de Educación. Y, a este respecto, Silva aseguró durante la presentación del inicio de curso el pasado miércoles, que «la oferta está encima de la mesa y ya tiene la firma del Gobierno», tan solo faltaría la de la Junta.
