El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere Giorgio Armani, icono de la moda italiana, a los 91 años
El consejero de Educación junto a uno de los directores generales de la Consejería accediendo a la última reunión celebrada el pasado jueves, 28 de agosto. Daniel Pedriza

Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga

La reunión para evitar la convocatoria de movilizaciones tendrá lugar mañana, viernes, a tres días de que arranquen los paros escalonados en los centros educativos

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:48

Aún hay esperanzas en cerrar un acuerdo que ponga fin a diez meses de conflicto en Educación. La Consejería y la Junta de Personal Docente ( ... STEC, ANPE, Comisiones Obreras, TÚ y UGT) celebrarán este viernes la décima reunión para negociar la subida salarial del profesorado. Es la última oportunidad de diálogo antes de que comience la huelga convocada por los sindicatos para el inicio de curso, que tendrá lugar el lunes 8 y martes 9 en colegios, jueves 11 y viernes 12 en institutos, 17 y 18 en centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño, y 7 y 8 de octubre en escuelas de idiomas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  2. 2 Consulta las horas de paso y lugares de La Vuelta este viernes en Cantabria
  3. 3

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  6. 6

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  7. 7

    Una etapa íntegra por Cantabria
  8. 8

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  9. 9

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  10. 10

    El Gobierno de Cantabria responde con el anuncio de tres nuevos destinos para 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga

Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga