Media resucita el tren a Bilbao y urge el estudio al Ministerio, que lo tiene «durmiendo en un cajón»

Daniel Martínez Santander Miércoles, 9 de abril 2025, 02:00

No hay fecha para el inicio de las obras del tren rápido a Bilbao que pretende conectar la capital vizcaína con Santander en ... una hora y dos paradas en los entornos de Laredo y Castro Urdiales. No puede haber fecha porque ni siquiera está redactado el proyecto constructivo de una actuación que, según los primeros análisis, costaría más de 2.000 millones e iría en un 70% de su trazado por túneles. De hecho, ni siquiera está el estudio previo -la exministra Raquel Sánchez aportó un anticipo desde Santander en marzo de 2022 y señaló las seis posibles alternativas- que tenía que haberse entregado a finales de ese mismo año. O no está, o el Gobierno de España no quiere hacerlo público. Según el consejero de Fomento, Roberto Media, ocurre lo segundo. «Me consta que duerme en el despacho del Ministerio. No se le da salida», afirmó el popular, que entiende que, dos años después de la fecha comprometida, «Pedro Sánchez no puede seguir ocultándoselo a los cántabros».

Media hizo estas declaraciones en respuesta a la diputada Leticia Díaz (Vox) durante una pregunta formulada en el pleno del lunes en el Parlamento sobre la exclusión de Cantabria del mapa del corredor Atlántico. Según Díaz, esta exclusión condena «a la irrelevancia» a la comunidad autónoma y es fruto de la «ausencia de una estrategia y de la falta de presión efectiva» por parte del Gobierno de Cantabria al Gobierno de España. En opinión de Vox, también del actual Ejecutivo de Buruaga, que tampoco ha estado a la altura, ya que sus intentos de revertir la herencia recibida han sido «infructuosos». Los mapas de los corredores ferroviarios europeos se comenzaron a diseñar en 2003 y desde entonces la Comisión Europea ha realizado varias revisiones. La más relevante para España tuvo lugar en 2019, cuando se incluyó a Asturias y Galicia. «Al contrario que Cantabria, otras comunidades sí fueron conscientes de la importancia y fueron capaces de hacer su trabajo. Aquí, el bipartito PRC-PSOE estaba a otra cosa», resumió Media. Sin embargo, el consejero corrigió que desde junio de 2024 Cantabria sí está dentro del corredor Atlántico. En concreto, el ramal de Palencia a Santander para mercancías, que forma parte de la red básica ampliada -no es la línea del AVE que transcurre en paralelo, sino la línea convencional, sobre la que se tienen que hacer mejoras-, lo que implica que tiene que estar acabada en 2040. Esto supone adelantar una década el plazo máximo que tiene el Ministerio para llevar a cabo todas las inversiones. Ya se están realizando algunas de ellas. Por ejemplo, la creación de los apartaderos en los tramos en los que la vía no está duplicada para que se puedan cruzar trenes de hasta 740 metros cuadrados. Dos de estos apeaderos se acometerán en Molledo y Los Corrales de Buelna. Otras de las actuaciones tienen que ver con el refuerzo de estructuras para que aguanten hasta 22,5 toneladas por eje o la electrificación completa de la línea. El tiempo perdido Se consiguió incluir este ramal dentro del corredor Atlántico hace un año, pero Media lamenta que Cantabria perdiera durante la etapa del bipartito la oportunidad de adelantar la conexión con Bilbao y, por tanto, la salida directa a Europa por Francia y a la futura línea hacia el Mediterráneo a través de Zaragoza. Para ser exactos, el tren Santander-Bilbao sí aparece, pero dentro de la red global, que obliga a su puesta en marcha en 2050. Lo que recordó el consejero es que la exministra Sánchez prometió que el tren a Bilbao se haría, «con o sin fondos europeos» -los que da estar en el corredor Atlántico-, y que no hacerlo sería un nuevo agravio a Cantabria, que será la última comunidad del norte en tener AVE. «Las infraestructuras mejoran la competitividad de las regiones. Necesitamos que se nos den las mismas oportunidades de crecer», reclamó desde la tribuna. También se lo ha reclamado al comisonado del corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, que ya ha visitado -y concretado sus planes- todas las autonomías incluidas en el proyecto salvo Cantabria. De igual modo, el Ejecutivo cántabro sigue pidiendo a Madrid explicaciones sobre los retrasos en la autovía A-73 entre Aguilar de Campoo y Burgos y la obra del tercer carril de la A-8 entre Solares y el límite con Vizcaya. La Mesa del Ferrocarril se volverá a reunir el próximo 29 de abril El consejero Media ha convocado para el próximo 29 de abril una nueva reunión de la Mesa del Ferrocarril, un foro de debate en el que se sientan los usuarios y los gobiernos de España y Cantabria, incluidas las empresas públicas Renfe y Adif. Entre los asuntos que se tratarán está el estado de la fabricación de los nuevos trenes de la red de Cercanías. Desde las Mesas de Movilidad preguntarán si las primeras unidades llegarán ya el año que viene. También se actualizará el avance de las distintas obras en marcha y se analizarán las quejas de los viajeros en relación al mantenimiento de las estaciones y trenes.

