Àngel Llàcer y Guillermo Montesinos, «orgullosos» en Santoña como nuevos defensores de la anchoa

Los actores Àngel Llàcer y Guillermo Montesinos han forjado este sábado un compromiso inquebrantable con la anchoa de Cantabria. Sobre el escenario del Teatro Liceo ... de Santoña, han jurado «dar a conocer las exquisiteces de este producto y sus formas de consumo». Es la principal responsabilidad que conlleva su recién estrenado cargo de Cofrades de Honor de esta semiconserva. Un título que han recibido «orgullosos» y «agradecidos» en el acto del Gran Cabildo de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria al ser confesos devoradores de este manjar. Tanto le gustan a Llàcer las anchoas que relató que, hace justo un año, durante un viaje a Vietnam, «estuve a punto de morirme por comerme una y pillar una enfermedad».

El director teatral, tras la imposición de la banda distintiva del colectivo, ha contado que, tras contraer una bacteria, tuvo que ser operado. «Los médicos me dijeron que, o no salía o salía sin una pierna». Afortunadamente, ninguno de estos malos pronósticos se cumplió y «aquí estoy». Tras la dramática experiencia reflexionó que, «a partir de ahora, voy hacer realmente lo que me dé la gana» y al recibir la invitación tuvo claro que quería venir a Santoña. Porque las cofradías gastronómicas, ha dicho, «con la excusa de un producto crean vínculos de felicidad y dan placer y para mí hoy es un día feliz. Una anchoa casi me quita la vida y, ahora, las anchoas de aquí me devuelven la vida».

A su lado, el veterano intérprete Guillermo Montesinos, tras repasar su dilatada carrera cinematográfica, ha agradecido de corazón la distinción. «Es un honor y una satisfacción tremenda porque es un reconocimiento a toda una vida profesional».

El patrón mayor de la Cofradía de la Anchoa, Tino Sampedro, ha destacado que estas dos estrellas de las artes escénicas «harán a nuestra cofradía más grande y más visible». Y eso es lo que busca esta gran familia gastronómica: que se hable mucho y bien de esta joya del Cantábrico. Un misión que también han asumido los nuevos Cofrades de Mérito: la consejera de Desarrollo Rural María Jesús Susinos; la teniente coronel de la Guardia Civil de Cantabria, la santoñesa, Pilar Villasante; el catedrático de Sanidad Animal y doctor en Veterinaria, también de Santoña, Santiago Vega; y el director de la Residencia Militar de Santoña, Juan Castroviejo. Además, han ingresado 25 nuevos cofrades de número, devotos de este bocado, que quieren aupar a lo más alto.

Gran afluencia de público

Y mientras en el Liceo se celebraba la gala, en la plaza de San Antonio, la Feria de la Anchoa, estaba a reventar de público. Los que este sábado han querido acceder media mañana a Santoña han tardado hasta 40 minutos por las retenciones en las entradas a la villa. El buen tiempo y unido al puente festivo ha animado una jornada en la que ha habido talleres para aprender a elaborar artesanalmente las anchoas, concursos sobre el producto y demostraciones de cocina.

Muchos visitantes han aprovechado para llevarse para casa alguna lata de las conserveras participantes. «Venimos expresamente desde Vitoria a comprar las anchoas a Santoña, porque merecen la pena, y así pasamos también el día», han comentado Xavi y Amparo, que portaban unas bolsas repletas.