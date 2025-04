La mudanza de la sede del SCS no será a Liencres, sino repartida en tres edificios

Los 178 profesionales que tienen sus puestos de trabajo en la sede del Servicio Cántabro de Salud (SCS), en el bloque anexo a la antigua ... Residencia Cantabria, van a cambiar el destino de su mudanza, obligada por el próximo desmontaje del gran edificio que en el pasado fue la maternidad de Cantabria y en el futuro será un Parque Científico y Tecnológico de la Salud centrado en la investigación. Aunque en un primer momento se había anunciado que parte de las dependencias de la Gerencia se trasladarían al Hospital de Liencres -así lo indicó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, el pasado octubre-, finalmente esa opción ha quedado descartada, como confirma el gerente del SCS, Luis Carretero, «porque intentamos no ocupar espacio que pueda dedicarse a actividad asistencial. Aunque se barajó, si podemos evitarlo, lo haremos». Entre otras cosas, porque nadie sabe cuánto tiempo se prolongará esa «ubicación transitoria», que estará sujeta al avance del monumental proceso de desmantelamiento de la vieja Residencia.

«La decisión que se ha tomado es repartirnos en tres edificios distintos de Santander», explica el gerente. «La mayor parte, más de un centenar de profesionales, se desplazará a La Albericia, al edificio Lagunilla», localizado en la calle Gutiérrez Solana. Allí es donde se moverá el equipo de Gestión Económica, Recursos Humanos y Farmacia del SCS, además de todo lo que tiene que ver con atención al público (tarjetas, prestaciones ortoprotésicas, etc). Pero esa mudanza no será inmediata, puesto que «hay que hacer adaptaciones» en esas dependencias, que antes fueron un gimnasio y después las oficinas de una compañía de telecomunicaciones. Al coste de ese acondicionamiento, se añadirá el alquiler, del que se hará cargo Hacienda. Más rápido y mucho más barato será el traslado a la segunda sede ya definida, en la zona franca del Puerto. En ese caso, los destinatarios serán dieciséis informáticos, reubicados en un edificio propiedad del Gobierno. Puesto que es un grupo reducido y las dependencias no requieren reformas, será la primera ocupación que se prevé, «una vez se compruebe que disponen de la red informática que necesitan para trabajar con seguridad», indica Carretero.

El grueso del personal del SCS y la atención al público se trasladará al edificio Lagunilla, en La Albericia

Un pequeño grupo de informáticos se reubicará en una sede en el Puerto, propiedad del Gobierno

En cambio, él mismo y parte de su equipo -unas treinta personas- tendrán que esperar a que se acondicione el espacio que alojará sus nuevos despachos, toda vez que la idea es aprovechar un edificio que se quedó vacío en febrero: el antiguo centro de salud mental infanto-juvenil de Santander, popularmente conocido como el 'Chalecito', localizado en Cazoña, muy cerca de la Gerencia actual del SCS. La proximidad es una ventaja, aunque una de las razones del desalojo y clausura de este inmueble, propiedad de la Fundación Valdecilla, eran las consecuencias de su falta de mantenimiento. «Sí, requiere hacer obra, confiamos en que esté listo para después del verano», señala Carretero. Junto a él, se moverá el personal de la subdirección de Asistencia Sanitaria y de Cuidados, además de una parte del equipo de Informática.

Aunque la idea es «volver a unificar los servicios desplazados en un edificio único», pueden pasar años hasta que llegue ese día. El consejero de Salud, César Pascual, prevé que el desmontaje de la Residencia arrancará «este verano o antes», casi con un año de retraso sobre el plan inicial. No obstante, si es así, es más que probable que el edificio del SCS aún no se haya desalojado del todo para entonces, dado que está supeditado al acondicionamiento de esos espacios alternativos. «Pero eso no será impedimento para que empiece la fase inicial de las obras», aclara el gerente. La que tiene que ver con instalación de casetas y desmontaje de elementos en los que no hay riesgos. Otra cosa será cuando se llegue al esqueleto del edificio, ya que una de las complicaciones es la presencia de materiales tóxicos, como el amianto.