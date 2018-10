OKUDA EN CANTABRIA

De Cuchía a Reinosa

Escultura - Streets of Colour (junto a Remed) - Equilibrium (Cuchía) 2014 - Actualmente en proceso de rehabilitación /// Mural - Naturaleza Muerta (Cuchia) 2015 //// Festival de arte - Desvelarte - Welcome to SerzOkudaLand (Santander) 2015 - Mural hecho con motivo del festival /// Mural - Mukis (junto a Jank333) (Santander) 2016 /// Escultura - ReinOso (Reinosa) 2017 /// Mural - Retrato de José María Pereda (Polanco) 2017 /// Festival de arte - Somo Fresh Walls - OkuWaone Chateau (junto a Waone) (Somo) 2017 /// Mural - Inmortales (Ruerrero) 2018 /// Intervención exterior - Flowers' Temple (Laredo) 2018 /// Intervención exterior - Okuda Vital (Santander) 2018.