En el once de la Ciencia

El catedrático de Geometría y Topología de la Universidad de Cantabria (UC), Francisco Santos Leal, ha sido elegido para formar parte de la Selección Española de la Ciencia 2018, integrada por trece hombres y mujeres que encabezan el panorama científico del país. Se trata de una iniciativa que desde hace cinco años realiza la revista QUO para dar relevancia a los mejores investigadores de nuestro país en las distintas áreas: astrofísicos, oncólogos, historiadores, nutricionistas, neurólogos o expertos en inmunoterapia.

Los 13 investigadores fueron elegidos por un comité de expertos en ciencia y divulgación formado Rosa María Menéndez, presidenta del CSIC; el científico y divulgador de la ciencia Manuel Toharia, asesor de la Fundación Oceanogràfic de Valencia; Fernando Peláez, bioquímico, oncólogo y director del programa de biotecnología del CNIO; Antonio Calvo Roy, presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica; Pilar López García-Gallo, directora del departamento de comunicación del Museo Nacional de Ciencias Naturales; y Ricardo Amils Pibernar, microbiólogo del CBM y el CAM.

El cántabro Francisco Santos declaró que «es un honor haber sido elegido para la Selección de la Ciencia 2018, ya que se trata de una iniciativa que permite mostrar que en España se hace ciencia de calidad». Para el líder mundial en matemáticas, «el hecho de tener investigadores de la UC en esta selección da prestigio a la propia Universidad y es un reconocimiento para el trabajo de todos», subrayó.

El principal logro del científico ha sido haber refutado la conjetura de Hirsch, que explica uno de los diez algoritmos del siglo XX más útiles y más empleados. El descubrimiento tuvo lugar en 2010 y a pesar de su apariencia puramente teórica, tiene una estrecha relación con uno de los algoritmos más utilizados en Industria y Economía, conocido como 'método simplex', que es la base de la programación lineal.

Esta conjetura, enunciada en 1957 por Warren M. Hirsch, es una afirmación sobre cómo de complicada es la estructura de un poliedro. Su artículo fue publicado en los prestigiosos Annals of Mathematics en 2012 y le valió el Premio Fulkerson en 2015, otorgado conjuntamente por la American Math Society y la Mathematical Optimization Society.

El investigador de la UC es uno de los líderes mundiales en el área de la Combinatoria Geométrica. Es Catedrático de Geometría y Topología en la UC y ha sido profesor e investigador visitante en diversas universidades extranjeras: Cornell U, U of Oxford, Ecole Normale Sup. de Paris, U. of California Davis, Math. Sciences Research Institute Berkeley, Freie U. Berlin.

También fue distinguido con el Premio Joven de Ciencia y Tecnología de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid (2003), el Premio de investigación 'Juan María Parés 2017' del Consejo Social de la UC, un Humboldt Research Award y un Einstein Visiting Fellowship.

No es la primera vez que un investigador cántabro integra el prestigioso reconocimiento. En 2016 fueron llamados a esta selecta selección de científicos el catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear y vicerrector de Doctorado y Relaciones Institucionales de la UC, Alberto Ruiz Jimeno, y Mara Dierssen, miembro del programa 'Alumni'-Distinguidos de la UC e investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona.