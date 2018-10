Pesca anuncia una reapertura de la costera del bonito sin efectos prácticos Barcos amarrados ayer en el puerto de Santoña. / SANE Mandó un comunicado el miércoles por la mañana sin precisar las condiciones. «No irá nadie porque, en realidad, no autorizan a ir. Ha sido una tomadura de pelo» ÁLVARO MACHÍN Santander Viernes, 12 octubre 2018, 07:40

En las cofradías cántabras no salen de su asombro. A mediodía del miércoles recibieron un comunicado de la Secretaría General de Pesca que les anunciaba, sin muchos detalles, «la reapertura de la pesquería de atún blanco del norte capturado en aguas del océano Atlántico» gracias a un intercambio de cupo con Portugal, según informaba ayer La Voz de Galicia. En los muelles de la región empezó el trajín y algunos barcos comenzaron a prepararse. «Un caramelo», explica el patrón mayor, Miguel Fernández. Sin embargo, ya por la noche, y ante el mar de interrogantes abierto, les enviaron un correo electrónico que, en la práctica, según los pescadores, dejaba sin efecto la posibilidad de volver a salir. Hablaba de «pesca accidental», de cantidades mínimas y dejaba en el aire la necesidad de tener licencia para volver una vez que su validez concluyó al dar por terminada la costera. «Mandamos preguntas, pero no nos han respondido. Dieron el caramelo a la flota, pero se lo han quitado. Esto ha sido una tomadura de pelo. Abren, pero no autorizan».

Fernández dice que el sector «ha puesto el grito en el cielo». Un anuncio sin concretar, ambiguo, con poca publicidad (pasó de puntillas por los medios)... Por ejemplo, aunque no dan el valor de notificación oficial al correo que recibieron ya por la noche, se habla de 73 toneladas. Y eso es muy poco. «Eso lo cogen dos barcos de vivero de mi casa en cuatro días. Para eso no abro una flota completa con el sector ya más o menos tranquilo a estas alturas. Es que no queda nada claro».

Pero no es lo más importante. Según tienen entendido, se permitiría «la pesca accidental -para entenderse, la que da la posibilidad a los que van a atún rojo, por ejemplo, y capturan accidentalmente bonitos- y con licencia de túnidos». «Y aquí en Cantabria todas las licencias de ese tipo están caducadas desde que se dio por cerrada la costera». Sin licencia no se puede salir, lo que deja en tierra cualquier opción. De hecho, Fernández cuenta que en su puerto, Santoña, tuvo que avisar a los que ya se preparaban para hacerse a la mar ayer por la mañana. A los que habían estado poniendo a punto los barcos después de estar amarrados desde hace tiempo. «Sí que había barcos ayer con la idea de volver a salir».

«La ilusión ha durado unas horas. Nos han puesto un caramelo en la boca y estaba amargo» Miguel Fernández | Patrón mayor de la Cofradía

El patrón mayor de la Cofradía explica que remitieron a Pesca varias preguntas para intentar aclarar las condiciones. «Les pedimos que aclarasen si para esta apertura hay que tener licencia y si nos la autorizan si la pedimos. Y si la reapertura es para profesionales o también para los 'turistas' (aficionados, pesca deportiva...). Es que hay muchas dudas». Pero ayer a media tarde aún no tenía respuesta y hoy es festivo en todo el país.

«La ilusión ha durado unas horas. Nos han puesto un caramelo en la boca y resultaba que estaba amargo», apunta. En todo caso, y con la fiesta y el fin de semana de por medio, anuncia la intención de solicitar las licencias el lunes, por si existe finalmente una opción y se aclaran todas las condiciones.

Cabe recordar que la costera del bonito se dio por cerrada un minuto después de la medianoche del pasado 22 de agosto. Fue, según se dijo, la campaña más corta que se recuerda en el Cantábrico. Buena en cifras y también en rentabilidad, pero muy corta, lo que supuso enviar a los barcos al paro antes de tiempo y descuadró la actividad pesquera. Más que nada, como contó este periódico, porque otras especies de pescado -chicharro o jurel- podían acusar entonces el repentino interés que despertaban en gran número de barcos. Los que ya no podían estar al bonito.