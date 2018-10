La playa de Somo retrocede 410 metros en el último siglo y medio Vista aérea de la playa de El Puntal. Al fondo se distinguen Loredo y Somo. / Sane Un estudio científico analiza desde 1875 el comportamiento del arenal entre Somo y Loredo aplicando técnicas avanzadas sobre mapas históricos MARÍA DE LAS CUEVAS Santander Lunes, 29 octubre 2018, 07:21

La revista científica 'Remote Sensing', de gran impacto en el área de la Teledetección, ha publicado un estudio llevado a cabo por investigadores españoles -uno cántabro- que cifra el retroceso de la playa de El Puntal de Somo en 410 metros desde 1875. El arenal, en suma, ha perdido casi medio kilómetro entre el sistema dunar y la línea de costa.

Esta reducción de la playa no se produce de forma regular y constante, sino que la mayor menguante, de 375 metros de ancho, se registra entre 1875 y 1985. Desde entonces, la playa se mantiene estable y el estudio revela que «sólo retrocede con temporales atmosféricos en los que coincide fuerte oleaje, de ocho metros, en pleamar, con coeficientes elevados de marea, más de 100. Si no se dan estas dos condiciones, como ha pasado en décadas, no varía».

El trabajo se ha realizado durante tres décadas con mediciones dos veces al año. Las nuevas técnicas han permitido cartografiar mapas históricos con un alto grado de precisión.

El estudio se ha realizado con mediciones a lo largo de 30 años, empleando técnicas modernas y de alta precisión, como el láser escáner, con un margen de error de dos milímetros. Asimismo, el trabajo científico ha cartografiado mapas históricos desde el año 1875 con el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) con todas las mediciones en el sistema de coordenadas oficial de España (ETRS 89), vuelos fotogramétricos y se han analizado los datos meteorológicos para el periodo 1875-2017, correlacionando cada temporal a las pérdidas de arena.

Los autores del artículo son un equipo multidisciplinar de la Universidad de Extremadura y Valladolid -José Juan de Sanjosé Blasco, Manuel Gómez Lende, Manuel Sánchez Fernández, Enrique Serrano Cañadas-, dedicados a estudios sobre dinámica glaciar (Picos de Europa, Pirineos y Sierra Nevada) y dinámica costera desde hace 30 años. En concreto, en la playa de El Puntal-Somo-Las Quebrantas-Loredo efectúan trabajos de campo dos veces al año, antes y después del invierno, desde 1989.

Las técnicas modernas utilizadas han permitido medir los continuos cambios del sistema costero. El estudio afirma que «el comportamiento de toda la playa es uniforme, tanto entre Punta Rabiosa y Somo como en Somo y Loredo (Las Quebrantas), y el retroceso es aproximadamente la misma, 410 metros para el periodo 1875-2017». El retroceso de la línea de costa fue de 25 metros tanto entre 1985 y 2001 en Punta Rabiosa-Somo, como entre 1993 y 2005 en la zona de Las Quebrantas.

El periodo 1995-1999, estuvo caracterizado por la cantidad extraordinaria de fuertes temporales. El retroceso medio de la playa de El Puntal entre noviembre de 2013 y abril de 2014 fue de ocho metros en la base del frente dunar. En este caso, el temporal no se llevó metros de playa, sino cota de playa, es decir, redujo el nivel de capas de arena en superficie.

Este fenómeno provocó la desestabilización del sistema dunar y asomó con contundencia el antiguo acantilado oculto bajo las dunas, que afloró por primera vez en 1999 entre Somo y Las Quebrantas; y en noviembre de 2016, a 130 metros al este de Somo, surgió un nuevo afloramiento.

En el periodo 2010-2014 se produjeron grandes temporales, cuatro de ellos en el invierno de 2013-2014 (15 de diciembre de 2013, 27 de diciembre de 2013, 4 de febrero de 2014 y 3 de marzo de 2014). Estos cuatro grandes temporales coincidieron con coeficientes de marea superiores a 100, oleajes superiores a seis metros y periodos de pleamar.

El estudio analiza los datos meteorológicos y detecta que el retroceso se da con oleaje fuerte en pleamar

La investigación destaca que los temporales sucedidos entre noviembre de 2013 a abril de 2014 no fueron excepcionales por la altura de las olas, no superando el récord de oleaje en el Cantábrico, pero su coincidencia con coeficientes de grandes mareas, bajas presiones atmosféricas y sucesiones de agrupaciones de olas incidentes, causaron una constante labor erosiva sobre las playas, exportación de sedimento y significativo retroceso dunar.

El estudio correlaciona los fuertes retrocesos del frente dunar a periodos extraordinarios, como en 2013-2014, asociado a temporales extremos, y con ritmos de erosión muy superiores a lo estimado para los otros periodos analizados. Desde abril de 2014 hasta abril de 2018 se han realizado nueve tomas de datos con TLS, y durante este periodo el frente dunar ha estabilizado..

Proyecto de fin de carrera

«Todo empezó en 1988 a raíz de un proyecto de final de carrera para el departamento de Costas, de la Universidad de Cantabria, liderado por los investigadores César Vidal y Raúl Medina», recuerda uno de los autores, el cántabro Manuel Sánchez Fernández, entonces estudiante. «Empecé a realizar mediciones para la universidad de manera constante. Años más tarde, el actual equipo de investigación decidió retomar el estudio». «El valor del estudio está en que somos un grupo muy constante. No nos cansamos, hacemos seguimiento de forma rigurosa durante años. Estamos satisfechos porque ha sido mucho trabajo y muchos años de investigación», destacó.