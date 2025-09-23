Primeros pasos en el campus: «La curiosidad lo es todo» Alumnos que arrancan sus estudios universitarios en la UC participan en la apertura del curso: «Creo que estos cuatro años me van a gustar»

Al margen de trastocar muchas de sus rutinas, la pandemia trajo un gran cambio a la vida de Sálomon Gutiérrez. «En la cuarentena me dio por ver documentales de historia. Me fascinaron tanto que pensé: esto es lo mío». Pues bien, ese deslumbramiento y la motivación que le infundió su profesora de Bachillerato fueron decisivos en la elección de sus estudios superiores. «Conocer el tiempo pasado es importante para saber quiénes somos hoy», dice ahora que se ha convertido en flamante alumno de 1º curso de Historia en la Universidad de Cantabria (UC).

Gutiérrez ha sido uno de los estudiantes de nuevo ingreso que participaron la semana pasada en la ceremonia de apertura del curso 2025-26 de la UC. La rectora, Conchi López, les dio la bienvenida a ellos y a los cerca de 2.100 estudiantes que se han estrenado este septiembre en el campus público. «El primer día estaba bastante nervioso, de alguna manera te haces adulto, pero nos lo han explicado todo bien. En Historia, a los profesores les ves con mucha motivación y eso también te motiva a ti a la hora de estudiar y de estar atento en clase», comparte Gutiérrez. ¿El futuro? Quizá trabajar en un archivo histórico, o quizá cumplir con otro sueño, convertirse en policía nacional.

Sensaciones parecidas tiene Rubén Pesquera. «Los compañeros son agradables y los profesores, cercanos». Él se ha decantado por el grado de Física atraído por la investigación en ondas, sonido o magnetismo, pero, sobre todo, motivado por la «inquietud por conocer el funcionamiento de las cosas». La curiosidad, dice, «lo es todo» y espera mantenerla intacta cuando acabe de estudiar. «Espero tener ganas de aprender algo más. Siempre se puede», cuenta tras unos días explorando el campus de Las Llamas, con incursiones en la biblioteca y en un par de cafeterías. La de Derecho, con sus mesas de billar y de futbolín, gana muchos puntos.

«Es la mejor», coincidirá después Cecilia García. De hecho, está en su Facultad. «Yo he elegido Derecho por la libertad que da saber la legislación de tu país, por la libertad que te da defender a otro, ayudar a los demás. Hay mucha labor social», explica. Tras los primeros compases académicos, ya ha comprobado que sus profesores son capaces de transmitirle conocimientos y motivación. «Y mis compañeros son muy cordiales. Nos vamos conociendo todos poco a poco», y con ese fin han creado un grupo de mensajería donde compartir apuntes, dudas, expectativas. ¿Y cuáles son las suyas una vez acabe el grado? «Me gustaría salir del campus habiendo hecho prácticas en empresas, teniendo experiencia» para luego construirse un futuro en la abogacía o en la asesoría legal.

Alejandra Cobo, por su parte, se trae al campus la experiencia práctica que le han procurado sus estudios previos en Formación Profesional. Ahora, con mucho «esfuerzo», es ya alumna de Enfermería y no puede estar más contenta. Fue en el ciclo de FP donde se dio cuenta del papel de estos profesionales sanitarios, que tienen «mucho contacto con los pacientes». La carrera le motiva. «Está muy bien presentada. El primer día estaba nerviosa, pero creo que estos cuatro años me van a gustar», augura. Le atrae el área de oncología, si bien no se cierra puertas. «Estoy abierta a nuevas experiencias, esto es un mundo», dice con convicción.

Juan Luis Pelayo piensa en la academia y en la investigación, pero tampoco se cierra a otras salidas. «Esto es el principio de algo, tengo buenas expectativas con los estudios», celebra este alumno de 1º de Matemáticas, grado al que ha accedido tras superar una nota de corte exigente. Siempre le interesaron las ciencias y las posibilidades de materializar ese interés en la UC le convencieron. «La primera toma de contacto con el campus ha sido positiva, me gusta el contenido de las clases y los profesores son muy buenos y muy elocuentes».