La rectora de la UC,, Conchi López, junto a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. Alberto Aja

La UC anuncia una «gran estrategia» de impulso a las TIC con más plazas y títulos

Un renovado acto de apertura académica, con monólogos y charlas, le sirve a Conchi López para fijar las líneas y los «cambios» que marcarán su mandato

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:20

Monólogos científicos, mucho humor, un maniquí y varios anuncios. En un acto de apertura del curso académico renovado respecto a ediciones anteriores –aunque sin dejar ... atrás los birretes y el 'Gaudeamus Igitur'–, la Universidad de Cantabria (UC) abrió esta tarde oficialmente el curso 2025-26 y, de paso, anunció una gran estrategia de impulso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con más plazas, títulos nuevos y la reestructuración de algunos ya existentes. Hay una «altísima demanda presente y futura de capacidades y personas con formación técnica avanzada en este ámbito», ha subrayado Conchi López en el Paraninfo de la UC, en Santander, engalanado con pantallas y flores para la ocasión y ocupado desde las siete de la tarde por alumnos, profesores y autoridades cántabras, con la presidenta, María José Sáenz de Buruaga a la cabeza.

