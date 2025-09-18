La UC anuncia una «gran estrategia» de impulso a las TIC con más plazas y títulos

Monólogos científicos, mucho humor, un maniquí y varios anuncios. En un acto de apertura del curso académico renovado respecto a ediciones anteriores –aunque sin dejar ... atrás los birretes y el 'Gaudeamus Igitur'–, la Universidad de Cantabria (UC) abrió esta tarde oficialmente el curso 2025-26 y, de paso, anunció una gran estrategia de impulso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con más plazas, títulos nuevos y la reestructuración de algunos ya existentes. Hay una «altísima demanda presente y futura de capacidades y personas con formación técnica avanzada en este ámbito», ha subrayado Conchi López en el Paraninfo de la UC, en Santander, engalanado con pantallas y flores para la ocasión y ocupado desde las siete de la tarde por alumnos, profesores y autoridades cántabras, con la presidenta, María José Sáenz de Buruaga a la cabeza.

El acto había levantado mucha expectación previa y no ha defraudado: la ceremonia-espectáculo ha comenzado en la primera planta de la mano de la investigadora, doctora en Biomedicina y directora de Big Van Ciencia, Helena González Burón, esta tarde maestra de ceremonias, que ha ido dando paso a todos los intervinientes con gracia y guiños científicos. Divulgación y humor en directo.

El cambio de formato se antoja una nueva declaración de intenciones del equipo de López: «Hoy nos hemos propuesto un reto: transformar este acto inaugural en una experiencia más cercana, sin perder la solemnidad que merece», aseguró la rectora en su primera apertura de curso como tal. La máxima responsable de la UC ha querido lanzar varios mensajes con su discurso. Al margen de reivindicar el campus público como un lugar que «enriquece a Cantabria con cultura, ciencia, talento joven y una mirada abierta al mundo», López ha fijado las líneas de su mandato hasta 2031, con objetivos tan amplios como la revisión de la oferta académica, la proyección internacional o la innovación –la tasa de innovación de la economía cántara es «baja», identifica la Universidad–; y con metas tan tangibles como la participación directa de la UC en esa «transformación cultural de Santander» que comandan el nuevo Mupac, el Centro Botín, Faro Santander o la sede Reina Sofía-Archivo Lafuente.

En el punto de mira de la Universidad de Cantabria también están las reformas estatutarias (ya emprendidas recientemente) o los cambios académicos en ciernes, como esa «ampliación de la oferta de plazas y titulaciones» en el ámbito de las TIC, que no será la única novedad pero sí la más «ambiciosa», y que supondrá «un trabajo conjunto» con empresas e instituciones, y también la creación de un «nuevo centro» que agrupe las ingenierías en Telecomunicaciones e Informática, entre otros. La UC trabaja «activamente» para que todas esas novedades tengan reflejo a pie de campus en el curso 2026-27. «La Universidad de Cantabria estará al lado de su sociedad para dar respuesta a este desafío y aportar lo que le corresponde: formación especializada avanzada, investigación de primer nivel y colaboración con la industria», ha subrayado López.

Ampliar Alberto Aka

La rectora también ha destacado la «estabilidad financiera» de la UC gracias al contrato-programa firmado con el Gobierno cántabro –más de 300 millones de euros hasta 2027–, que «nos está permitiendo acometer una reestructuración histórica de esta plantilla». Sin embargo, López también ha reclamado a las instituciones «apoyo» simbólico y estratégico; es decir, que la UC juegue un papel en el desarrollo de la comunidad autónoma.

En relación a los docentes que se han manifestado a las puertas del Paraninfo, la rectora apela al diálogo y la distensión para solucionar las «discrepancias», y, sin mencionar expresamente la guerra en Gaza u otros conflictos que «sacuden diversas partes del mundo», ha señalado su «compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de los más vulnerables».

Una pescadilla en el Paraninfo

Se avecinan cambios en la Universidad de Cantabria y la ceremonia de este jueves ha sido prueba de ello. Incluso la lectura de la memoria académica del pasado curso a cargo de Julio Álvarez, secretario general, ha sido novedosa, con un recuerdo inicial para Julio Manuel de Luis Ruiz, quien fuera director de la Escuela de Minas y Energía de Torrelavega, fallecido en abril.

No obstante, la intervención del investigador Alberto Coz, que ha despiezado una pescadilla en directo ataviado con un delantal azul, como el color de la economía por la trabaja su grupo de investigación de la UC, fue de lo más aplaudido.

La inteligencia artificial (IA) también suscita preguntas sobre el consumo energético y la contaminación que implica. ¿Puede ser sostenible? Sobre este asunto versó la lección inaugural a cargo de Verónica Bolón Carnedo, profesora titular de la Universidad de La Coruña y directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes. ¿El título? 'Inteligencia Artificial Verde: hacia un futuro sostenible'.

Apoyo del Gobierno

En su turno de intervención, casi al final de la ceremonia, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha recogido el guante lanzado por la rectora. El Gobierno y la UC, aseguró la dirigente popular, «comparten un marco estratégico común» y «van de la mano» en los cambios que precisan la economía y la sociedad, «unidos por el firme compromiso con la comunidad autónoma y la igualdad de oportunidades».

El Gobierno, por tanto, apoya la creación del centro TIC agrupado de informática y telecomunicaciones, además de avalar la incorporación de nuevas titulaciones asociadas a las TIC, que son «imprescindibles para garantizar la competitividad de las empresas ya instaladas y los perfiles profesionales que demandan las que están por venir».

Además, los cambios que quiere introducir la UC estarían en sintonía con el modelo productivo que busca el Gobierno, basado, según aseguró Buruaga, en «la investigación, la digitalización y la innovación». La I Agenda Digital 2024-28, financiada con 400 millones, es prueba de ello, defendió la presidenta. «Ahora sí, Cantabria cumple, por primera vez, con la ley de Ciencia».

«Cantabria tiene sed de modernidad y de futuro. Y sabe que el capital esencial de nuestro tiempo es el conocimiento», ha dicho Sáenz de Buruaga antes de dar por inaugurado el curso académico 2025-26 ante los representantes de la comunidad universitaria y de la sociedad cántabra, entre ellos, Pedro Casares, delegado del Gobierno; María José González Revuelta, presidenta del Parlamento cántabro, o la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Y después de los discursos oficiales, charla sobre neurociencia. Se ha encargado de ello Alicia Otero García, profesora del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Veterinaria e investigadora del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Otero ha hablado de pensamientos intrusivos, circuitos de recompensa y otros hitos cerebrales. Lo ha hecho desde el humor, uno de los rasgos de la ceremonia de este año.

Y el punto y final lo ha puesto la Camerata Coral de la UC, que, bajo la dirección de Raúl Suárez, ha interpretado el himno universitario.