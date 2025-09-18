Los docentes entonan rancheras para pedir la dimisión de Silva

«Ojalá que te vaya bonito». Al ritmo de rancheras han pedido este jueves más de un centenar de docentes -concentrados frente al Paraninfo de ... la Universidad de Cantabria- la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva. Aunque esa no ha sido la única acción de protesta que han llevado a cabo, ya que han llenado la verja de barcos de papel verde para hacer un «guiño» a la marea verde. «Remar y viajar en el mismo barco, en lo que pensamos que es justo», han asegurado los presentes.

Los miembros de la Junta de Personal Docente han reiterado en sus intervenciones la eliminación de la 'cláusula Silva' para desencallar la situación de la adecuación salarial. «Esa cláusula es totalmente inasumible porque nos pone como rehenes políticos de un asunto que únicamente compete a los docentes», ha recalcado Rus Trueba, presidenta de la Junta de Personal Docente. Mientras tanto, Trueba ha celebrado el seguimiento de esta segunda jornada de huelga en la enseñanza artísticas y conservatorios de música al alcanzar un 38,7%.

En esa misma línea se ha pronunciado Diegu San Gabriel, de STEC: «El clamor es muy sencillo, fuera la 'cláusula Silva' o fuera Silva, si es incapaz de rectificar y quitar este intento de imponernos la enésima imposición de esta negociación. Simplemente estamos reclamando que se nos trate como a los compañeros del resto de sectores públicos, como a los médicos, que tengamos el mismo trato que ellos».

Ampliar La verja del Paraninfo se ha llenado de barcos de papel verde. Alberto Aja

Conchi Sánchez, de CC OO, ha puesto el foco en la ausencia del consejero en la Junta de Gobierno: «Se tenía que debatir, aprobar y acordar el famoso techo de gasto y por lo que nos ha parecido ver en prensa la silla del consejero estaba vacía en un lugar tan importante».

Por su parte, Jesús San Emeterio, responsable de educación de UGT ha recalcado que la Junta de Personal Docente «no sólo le está pidiendo una reunión sino también le está pidiendo que se siente y que hablemos de contenido». San Emeterio ha destacado la importancia de otras cuestiones que hay de fondo: «Ya no es solamente la 'cláusula Silva, hay que tratar otras cuestiones que hay de fondo como la formación».

Sin embargo, el momento de mayor cabreo por parte de los manifestantes ha llegado al conocer que tanto la presidenta Buruaga como el consejero Silva no iban a acceder por la puerta -lo hicieron en coche por el garaje- y, por tanto, exponerse a los pitidos y gritos, que sí han recibido algunos de los invitados que han acudido al acto de apertura del curso universitario de la UC.