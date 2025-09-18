El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los sindicatos docentes protestan a las puertas del Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Alberto Aja

Los docentes entonan rancheras para pedir la dimisión de Silva

Más de un centenar de personas se han concentrado frente a las puertas del Paraninfo de la Universidad de Cantabria con motivo de la apertura del curso universitario

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:14

«Ojalá que te vaya bonito». Al ritmo de rancheras han pedido este jueves más de un centenar de docentes -concentrados frente al Paraninfo de ... la Universidad de Cantabria- la dimisión del consejero de Educación, Sergio Silva. Aunque esa no ha sido la única acción de protesta que han llevado a cabo, ya que han llenado la verja de barcos de papel verde para hacer un «guiño» a la marea verde. «Remar y viajar en el mismo barco, en lo que pensamos que es justo», han asegurado los presentes.

