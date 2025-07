Los rescates crecen un 46% en Cantabria desde 2015 impulsados por el auge del turismo

José Carlos Rojo Santander Viernes, 4 de julio 2025, 07:11 Comenta Compartir

La gráfica que ilustra este reportaje dibuja una línea ascendente que refleja el incremento de los rescates en Cantabria en la última década. El servicio de Emergencias del Gobierno tiene cada vez más trabajo por una lógica elemental de probabilidad, pues el turismo de la región ha venido creciendo sin freno especialmente desde la pandemia y también ahora, espoleado por todos los que han descubierto las bondades del clima atlántico, mucho más templado y amable. Hay mucha más gente en la playa, en la montaña, realizando deportes de riesgo o adentrándose en las entrañas de la tierra, disfrutando de la oferta de espeleología, y todo ello multiplica las posibilidades de que haya accidentes. En nueve años –entre 2015 y 2024–, los rescates crecieron en la región hasta un 46% y la cifra no hace más que crecer.

El punto álgido llegó en 2022, cuando no quedaba rastro de las restricciones, la gente se podía mover sin problemas y ya no había 'números clausus' para acceder a las playas. «Estábamos todos con tantas ganas de salir y disfrutar del aire libre, de la vida y de la familia, que se notó muchísimo porque todo el mundo se echó a la calle», recuerda Mónica Escobedo, directora de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria. No es de extrañar que la cima de la gráfica de rescates efectuados por el Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria alcance la cima en ese año, donde se registraron 256 intervenciones. Aunque el último ejercicio en que hay cifras cerradas, 2024, ha arrojado un número que le va a la zaga, 242. Además, en lo que va de 2025 ya se han contabilizado 89 intervenciones, y eso teniendo en cuenta que apenas ha arrancado la temporada de verano.

Accidentes diferentes

La tipología de rescate también han cambiado. «No se nos olvida que allá por el inicio de esta gráfica, en 2015, y antes, lo más habitual era acudir al rescate de pescadores de caña que se accidentaban en el mar», recuerda Javier Odriozola, rescatador del Gobierno regional. Eran los tiempos de la crisis de 2012, que sacudieron los cimientos de la economía y obligaron a mucha gente a buscarse la vida de otra manera. «Iban a por percebes, a por pulpos... Se metían donde no debían porque no eran profesionales, y al final pasaba lo que pasaba», evoca este profesional. Sucesos de este tipo son ahora más raros.

Los accidentes han mudado a otros ámbitos, más relacionados con los deportes de riesgo y aventura, con todo lo que se puede hacer en la montaña, con la espeleología o con la playa, donde cada vez hay más bañistas y más actividades acuáticas que han llevado a un incremento de actuaciones en arenales hasta un 55% desde 2015.

«Las incidencias en montaña se han multiplicado y son las más numerosas porque hay mucha gente que no sabe muy bien dónde va y no está preparada ni lleva indumentaria adecuada», explica Samuel Ruiz, director del Servicio de Emergencias de Cantabria. Se han atendido llamadas de personas que estaban realizando rutas con chanclas, o incluso con zapatos de tacón. En montaña hubo 144 rescates el pasado 2024, lo que supone un 45% más que en 2015.

Por eso se está haciendo cada vez más esfuerzo por concienciar sobre prevención. «Procuramos trabajar estrechamente con la prensa y lanzar recomendaciones específicas cada vez que hay peligro por algo concreto. Sobre todo cada vez que hay avisos por algún fenómeno adverso o cuando empiezan las temporadas de playa, de frío, etc», detalla Ana Carral, responsable de comunicación.

El abaratamiento del material técnico también tiene impacto en la actividad de los rescatadores del Gobierno. «Los casos en vías ferratas también son algo relativamente novedoso porque son instalaciones que han ido apareciendo en los últimos años», explica Luisa Martín, jefa de sala del Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno. En las alturas se dan casos de ataques de ansiedad donde la persona es incapaz de avanzar o retroceder, conque es imprescindible que actúen los servicios de emergencias. Casos como esos han disparado hasta un 65% los rescates a personas que realizan deportes al aire libre, de riesgo, o de aventura.

Con los descensos de barrancos pasa algo parecido. «Las lesiones aquí pueden ser complicadas porque la víctima, a veces, no es consciente de las consecuencias que ha podido sufrir con el golpe y lo mejor es actuar rápido», detalla Fernando Castanedo, jefe de parque de bomberos del Gobierno.

Nuevas tecnologías

Por suerte la tecnología también ha mejorado a lo largo de los años y ha ayudado a los rescatadores. «Ahora con la geolocalización que todos los móviles traen integrada nos facilitan mucho el trabajo porque sobre todo en zonas de escasa visibilidad o espacios complicados, es crucial», revela Odriozola. La utilización de drones con cámaras térmicas e infrarrojas ha revolucionado las búsquedas de desaparecidos, especialmente por la noche y los turbo jet utilizados para los rescates acuáticos han sido determinantes en intervenciones más complicadas. Y lo más importante, la incorporación de mayor número de efectivos ha ayudado a mejorar en seguridad: «Ahora tenemos guardias de cuatro o incluso cinco bomberos por parque. Algo esencial que veníamos reclamando desde hace tiempo y que ya hemos conseguido», destaca Ruiz. El trabajo de los rescatadores no va a hacer más que crecer en los próximos años.

