Revilla convoca a Díaz Tezanos para aclarar las «discrepancias profundas» con La Pasiega Daniel Pedriza El presidente no comparte la decisión de la Consejería de Medio Ambiente de ampliar la protección del suelo en el que se levantará el polígono industrial por su valor agronatural GONZALO SELLERS Santander Jueves, 27 septiembre 2018, 07:18

El PRC no ha escondido en ningún momento su malestar por la decisión de su socio de Gobierno, el PSOE, de proteger por su valor agronatural los mismos terrenos en los que pretende levantar el polígono industrial de La Pasiega. Una decisión tomada en la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente -dirigida por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos- y ejecutada por el Ayuntamiento de Piélagos -con alcaldesa socialista- en la redacción de su nuevo Plan General. Pero ayer fue el propio Miguel Ángel Revilla el que elevó el tono de la queja al coger él mismo las riendas del asunto. El presidente, que en presencia de Pablo Zuloaga reconoció «discrepancias profundas» con la valoración de los terrenos realizada por el PSOE, no ha querido dejar en manos de otros la solución de un proyecto capital de su legislatura.

Revilla intentará zanjar el problema en una reunión que mantendrá el miércoles próximo, día 3, con Díaz Tezanos. Un encuentro clave para entender las razones de Ordenación del Territorio de eliminar medio millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y ampliar la protección natural de las 200 hectáreas en las que se levantará el centro logístico llamado a transformar el futuro industrial de la región, al menos en el imaginario regionalista.

LAS CIFRAS 2 millones de metros cuadrados ocupará el polígono industrial 83 millones se invertirán en comprar suelo y ejecutar el proyecto

El presidente no teme que este cambio en el Plan General de Piélagos pueda tumbar su proyecto. Ni él ni los que más se han opuesto a su construcción. El propio portavoz del PP, Íñigo Fernández, reconoció esta semana que no existe ese peligro, pero sí un obstáculo sobrevenido que podría abrir la puerta a denuncias de las asociaciones ecologistas, como dejaron caer desde ARCA esta misma semana. Y, sobre todo, supone una aparente «incoherencia» al declarar un valor natural de unas parcelas que, después, no se va a respetar.

«Alegaremos al Plan de Piélagos, aunque antes de hacerlo espero recuperar la sintonía con el Ayuntamiento» Miguel Ángel Revilla | Presidente de Cantabria

Todas las partes consultadas coinciden en que la herramienta urbanística del PSIR que acompaña al proyecto le permitirá pasar por encima de cualquier calificación del terreno, aunque el artículo 26.3 de la Ley del Suelo deje un resquicio para la interpretación al limitar su poder si la zona tiene valores naturales o paisajísticos, entre otros.

En cualquier caso, Revilla confirmó ayer que el Gobierno presentará alegaciones al Plan General de Piélagos para prevenir antes de curar. «Esperemos que antes de plantear esas correcciones ya hayamos retomado la sintonía con el Ayuntamiento», destacó ayer el líder regionalista. Fue Sican, la empresa pública dependiente de la Consejería de Industria que impulsa el proyecto de La Pasiega, la que adelantó la semana pasada a este periódico que intentarán hacer esos cambios en el Plan General. «Nos ha cogido por sorpresa. No sabemos a qué viene este incremento de la protección. Es una dificultad sobrevenida», señalaron sin esconder el malestar provocado por los cambios.

Alberto Aja

El Ayuntamiento se defiende

La alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio, no tardó en contestar a Miguel Ángel Revilla. Como ya hizo en conversaciones con este periódico la semana pasada, descargó cualquier tipo de responsabilidad en Ordenación del Territorio. El Ayuntamiento, dijo, «ha cumplido escrupulosamente» con los informes sectoriales de los diferentes organismos y las protecciones que recoge el documento son «siempre» las marcadas por ellos. Es decir, el Consistorio se ha limitado a valorar los terrenos tal y como le han aconsejado desde el propio Gobierno, basándose en el estudio ZAE que la Universidad de Cantabria elaboró para el Gobierno en 2007 y que cartografía todas las zonas con valor agroecológico de la región.

El Ayuntamiento insistió en que su apoyo al proyecto de La Pasiega es «total», como también lo manifestaron en su día el propio Pedro Sánchez, la ministra de Industria y todos los dirigentes socialistas de Cantabria. Por eso en el PRC no entienden la polémica generada en los últimos días y volverán a exigir el apoyo público del Ministerio de Fomento el próximo lunes, durante la visita prevista de José Luis Ábalos a Santander.

Revilla quiere ir más allá y arrancar al ministro una de sus antiguas reivindicaciones para el proyecto: construir un apartadero de Renfe para cargar mercancías portuarias, lo que convertiría al polígono en «extremadamente competitivo». El Gobierno considera clave este futuro centro logístico para potenciar el peso del Puerto de Santander en el exterior y, así, levantar el PIB regional. De hecho, uno de sus puntos fuertes es la ubicación: en Parbayón, a 13 kilómetros de la zona portuaria y a 11 del aeropuerto, con conexión a la carretera N-626 y a la línea ferroviaria Santander-Madrid.

Mientras tanto, la oposición parlamentaria forzará al Ejecutivo a dar explicaciones por lo que consideran un ejemplo más de la «descoordinación» con la que trabajan PRC y PSOE. Podemos ha solicitado en el Parlamento la comparecencia del consejero de Industria, Francisco Martín, para aclarar esta polémica y está estudiando la opción de llevarlo también al Congreso de los Diputados.