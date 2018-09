La «descoordinación» en el proyecto de La Pasiega une a CEOE y oposición Sobre el consejero Francisco Martín han ido dirigidas todas las cuestiones relacionadas con la «descoordinación» del proyecto. / Celedonio Martínez Podemos preguntará en el Parlamento al consejero de Industria por el valor agronatural del suelo del futuro polígono, mientras que los empresarios, Ciudadanos y PP critican el desorden del Gobierno GONZALO SELLERS Santander Martes, 25 septiembre 2018, 07:12

A la Consejería de Industria le pilló de sorpresa que el nuevo Plan General de Piélagos proteja todo el suelo del futuro polígono industrial de La Pasiega por su valor agrícola y natural, como adelantó el pasado sábado este periódico. Una decisión que la propia empresa pública Sican (PRC) tachó de «incomprensible», mientras que la Consejería de Urbanismo y el Ayuntamiento de Piélagos (PSOE) -conocedores de la medida- lo consideran una formalidad ya que la figura urbanística del PSIR «pasará por encima de cualquier calificación» y permitirá construir el polígono. Este nuevo desencuentro en el bipartito ha unido -y no es la primera vez- a la oposición parlamentaria y la CEOE, que critican la «descoordinación» de los distintos departamentos del Gobierno, por un lado, y la «ausencia» de un proyecto real que cubra estos imprevistos, por otro.

Para el presidente de los empresarios cántabros, Lorenzo Vidal de la Peña, lo más llamativo es la «total falta de coordinación» entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo. Aunque en principio esta incompatibilidad entre un suelo con valor agronatural y otro industrial no pone en peligro el proyecto, según los técnicos y juristas consultados, sí que resulta «incomprensible» para Vidal de la Peña.

Para intentar poner algo de luz en esta situación, Podemos interpelará directamente al consejero de Industria, Francisco Martín, en el Parlamento, además de estudiar su posible debate en el Congreso de los Diputados al estar involucradas vías de comunicación y estructuras del Estado. Una iniciativa sugerida por el portavoz de IU en Piélagos, Rubén V. Carrillo, quien puso en duda la «credibilidad» de la alcaldesa, Verónica Samperio tras este caso. «Piélagos no puede ser el campo de batalla en el que PSOE y PRC diriman sus diferencias, con un equipo de gobierno municipal ejerciendo de comparsa», señaló.

IU de Piélagos critica que PRC y PSOE hayan convertido el municipio «en un campo de batalla»

El diputado de Podemos José Ramón Blanco consideró que este desajuste entre el ala regionalista del Ejecutivo y los departamentos socialistas evidencian que el proyecto de La Pasiega es «humo». «Lo que ha ocurrido con el PGOU es una prueba más de que no sólo no existe coordinación, sino que todo el plan estrella de Miguel Ángel Revilla es ficticio, una ocurrencia», advirtió.

En una línea parecida se expresó el portavoz del PP cántabro, Íñigo Fernández, al que esta nueva «descoordinación» sólo le confirma «cómo trabaja el Ejecutivo». «Llevamos años hablando de un proyecto que no avanza y sobre el que no se ha realizado ningún trámite. El Gobierno habla mucho y trabaja poco», criticó. Fernández cree que esta contradicción entre los valores agronaturales e industriales no impedirá el supuesto desarrollo del polígono, pero sí deja claro que el PSIR «aún no está delimitado, no se ha decidido nada aún».

Ciudadanos incidió en ese choque entre los intereses de regionalistas y socialistas. Así, tacharon de «bicéfalo» a un Gobierno en el que se producen «despropósitos constantes, y esto es un ejemplo más». «Revilla anuncia a bombo y platillo el macroproyecto de La Pasiega, y el PSOE demuestra, desde el Ayuntamiento de Piélagos, su falta de confianza en los planes del jefe del Ejecutivo para esos terrenos. Uno y otro siguen haciendo cada uno la guerra por su cuenta», subrayaron tanto el diputado de la formación naranja, Rubén Gómez, como el portavoz del partido en Piélagos, José Luis Cruz.