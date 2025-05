El SCS destaca que la actividad quirúrgica creció un 14,4% durante el año pasado

Cantabria sigue siendo la comunidad autónoma con la tasa de pacientes en lista de espera quirúrgica –en relación a su población– más alta de España. ... Ocupa esta posición desde 2021. Luis Carretero, gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), no lo obvió ayer durante su comparencia en la Comisión de Salud del Parlamento regional. Sin embargo, también quiso destacar los pasos dados para reducir este elevado atasco. La demora media para operarse a 30 de abril era de 135 días, frente a los 150 con los que acabó 2024. En este sentido, alabó que la actividad en los quirófanos cántabros aumentó «un 14,4% más en jornada de mañana y extraordinaria de tarde», gracias a las peonadas que se pagan a los médicos y que durante este año han supuesto un desembolso público de unos 5 millones de euros.

«Efectivamente, estamos en el tercer lugar por la cola en número de días de espera, pero estamos mucho mejor que el año anterior y el otro anterior», aseguró. «Hacemos todos los esfuerzos que podemos, pero aquí no hay varitas mágicas. Las reducciones tienen que ser progresivas porque el problema no es de cuatro pacientes que se han quedado por ahí atrancados, sino de la comunidad con más número de pacientes en lista de espera por población de toda España desde el año 21», recalcó antes de sentenciar: «Seguiremos siéndolo, a pesar de que el año pasado hemos conseguido bajar esa tasa».

Carretero es el responsable del plan de reducción de las listas de espera, un proyecto que tiene marcado un objetivos concretos: reducir la espera quirúrgica a 135 días, la de consultas a 70 y la de pruebas diagnósticas a 45. A medio plazo, busca situarse en la media nacional –Cantabria está por debajo– y por último, a largo, alcanzar una posición «de excelencia» dentro del Sistema Nacional de Salud.

La demora media estructural en la región el año pasado fue de 150,8 días, una reducción de 22,1 días respecto a diciembre de 2023 (173 días). La media nacional, en cambio, era mucho más baja: 126 días. El número de pacientes en lista de espera para ser operados era de 16.925 personas a 31 de diciembre. Las especialidades con mayor peso en la demora quirúrgica siguen siendo Traumatología, Oftalmología, Cirugía General, Otorrinolaringología y Urología.

En cuanto al tiempo que hay que esperar para ser visto por un médico especialista, Cantabria se comportó mejor que el conjunto del sistema sanitario nacional. La demora media fue de 77 días frente a los 105 del país. Carretero también apuntó que en el primer trimestre de 2025 fue aún menor: 67,5 días. En este apartado, Traumatología, Dermatología y Neurología fueron las especialidades que más pacientes acumularon. Respecto a las pruebas diagnósticas, el número de pacientes en espera también aumentó en 2024. En cambio, este primer trimestre la demora se redujo a 54,4 días, pese a que creció el número de personas en espera.

Acusaciones de delincuencia

Carretero acudió al Parlamento a petición del PSOE. Raúl Pesquera, portavoz socialista en la comisión y exconsejero de Sanidad, fue el más crítico con el gerente del SCS. Explicó que la Consejería de Salud no ha presentado el informe anual de listas de espera en el Parlamento en el primer trimestre, «como exige la ley», lo que calificó de «grave», por lo que anunció una «queja formal» y la posibilidad de explorar la vía judicial. «Quien no cumple la ley, es un delincuente», afirmó en una intervención con un tono de voz más elevado que el del resto de comparecientes. «Un simple incumplimiento de la ley no le convierte a nadie en un delincuente», le contestó Miguel Ángel Vargas. El portavoz del PP acusó a Pesquera de que en su momento fue él quien tuvo la responsabilidad de las listas de espera «y fracasó, por lo que solo le queda desviar el foco de lo que realmente importa».

Por su parte, Paula Fernández, del PRC, mostró su preocupación por la nueva forma de publicar los datos de las listas de espera en el portal del Servicio Cántabro de Salud. Lamentó que ahora se publiquen «de forma resumida, no son tan detallados, lo que dificulta el seguimiento y la transparencia».

Natividad Pérez, la portavoz de Vox, abogó por la «recentralización de la sanidad» como solución al problema de las listas de espera. Argumentó que «la existencia de diecisiete sistemas sanitarios diferentes en el país ha provocado una pérdida de calidad asistencial e incluso peores condiciones laborales para los profesionales sanitarios».