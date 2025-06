Silva introduce la bajada de ratios en la negociación salarial de los docentes

Cantabria tendrá 1.600 alumnos menos el curso 2025-2026. Es más, en un periodo de cinco años, la escolarización en la comunidad ha caído ... en 3.000 matrículas. Una pérdida progresiva de estudiantes, «por la baja natalidad». En teoría, este dato supondría un descenso de las ratios de alumnos por aula, una de las reivindicaciones de la comunidad educativa. Sin embargo, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha planteado que no puede garantizar esa bajada de ratios a partir de tercero de Primaria «por la implicación presupuestaria de otros asuntos encima de la mesa», como la petición de adecuación salarial de los docentes. Silva introduce de esta manera la rebaja del número de estudiantes por aula en la negociación, por el momento estancada con la Junta de Personal Docente.

El consejero lo ha explicado tras la reunión del Comité de directores de Primaria y Secundaria. Es el tercer encuentro del organismo en este curso y, como los anteriores, ha abordado cuestiones relativas a programas educativos, como «los programas de refuerzo de competencia matemática, competencia en lengua y otros específicos como, por ejemplo, para combatir la dilexia». Pero, de nuevo, el conflicto por la subida salarial de los docentes ha estado en el centro del debate.

Durante la reunión, Silva ha expuesto la evolución en las propuestas hasta alcanzar la última encima de la mesa por la Consejería. Es decir, llegar a 150,23 euros más al mes en 2028. Y ha confirmado que Educación «estudia incluir ámbitos no vinculados a la subida de 150 euros, pero que están dentro del acuerdo». No solo en lo referente a las horas de formación, sino que también, «por ejemplo, un problema que tenemos en Cantabria, el de los profesores técnicos de Formación Profesional que no se han integrado en el cuerpo de secundaria. Es un colectivo pequeño de unas 70 personas y que no han recibido un complemento salarial para equipararse, que, por ejemplo, pues nosotros estaríamos dispuestos a hablar de eso».

«Todo tiene impacto presupuestario», ha aseverado. La bajada de ratios también. Según Silva, «la reducción de la ratio a 20 alumnos en tercero de Primaria no se hace a coste cero, aunque en segundo de primaria la tengamos a 20 alumnos. ¿Por qué? Porque la tipología de los centros, por ejemplo, urbanos, como el colegio Menéndez Pelayo del centro de Santander, tiene poco que ver con el colegio de Ontaneda».

En esta línea, el responsable de Educación ha incidido en que la bajada de ratios «obliga a desdoblar aulas». Y para comprobar su viabilidad, «necesitamos ver qué impacto presupuestario tiene en función de cuántos alumnos piden plaza, cómo quedan los centros y cómo se consume el presupuesto de la Consejería de Educación», ha precisado, «saber cómo impacta también o influye el tema de la adecuación salarial».

Es una muestra, para el popular, del por qué «no incrementamos o no atendemos esas demandas de subida salarial de la Junta de Personal Docente en toda su extensión». Ha sentenciado, «no podemos porque impacta en otros servicios educativos».