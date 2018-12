El turismo vaticina un puente «tibio» y la ocupación media no pasa del 55% Varios visitantes disfrutan y se fotografían en uno de los miradores del Centro Botín / María Gil Lastra Los principales hoteles de la capital sí rozarán el lleno, y el resto espera que «la última hora» eleve los números al tiempo que repasa la predicción meteorológica ÁLVARO MACHÍN Santander Miércoles, 5 diciembre 2018, 07:13

En esto de las reservas siempre hay que tirar de medias. De los valores teniendo en cuenta lo que más se repite. Por eso, el presidente de los hosteleros cántabros no andaba ayer demasiado optimista respecto al puente de jueves a domingo que algunos disfrutarán esta semana. Sin contar con la última hora, la ocupación media en Cantabria de los hoteles andaba a última hora de la mañana «por el 50 o 55%». Y en la misma cifra se movían desde la Asociación de Turismo Rural. Influye que la estación de Alto Campoo no estará este año abierta (sí lo estuvo el año pasado y tal día como hoy rozó el lleno) y, sobre todo, que en el mapa del tiempo de toda la península predominan los soles por todas partes, menos en el norte. Y eso que desde la Delegación Territorial de Aemet adelantan que el tiempo «no va a ser muy malo» en Cantabria. Al menos, tan malo como algunos ya daban por hecho.

En todo caso, hay excepciones. En dos de los hoteles más importantes de la capital -el Bahía y el Santemar- confirmaron ayer a este periódico que sus reservas ya pasaban del 85% para las noches de jueves, viernes y sábado. Y el propio Ayuntamiento hablaba de medias por encima del 70% en los establecimientos de tres a cinco estrellas.

Jueves 6 Un día agradable Tiempo anticiclónico en el arranque del puente en Cantabria. Algunas nubes de madrugada que irán dando paso a claros durante una jornada, en buena medida, «agradable y soleada». Buena temperatura En Santander se esperan máximas de 16 grados y en Torrelavega, 17. Esos valores se repiten al manejar las predicciones de Aemet en buena parte de los municipios del mapa de Cantabria. Viernes 7 Se mantiene por la mañana Hasta mediodía, se mantendrá la tónica del día anterior. Claros y temperaturas agradables, que incluso pueden ser algo más altas que las del jueves al repasar las máximas previstas. El cambio, por la tarde Entrará un frente que cambiará el panorama. Cielos nublados y lluvias generalizadas, aunque de carácter débil (y menos frecuentes e intensas en el extremo sur). Cota de nieve entre 1.200-1.500 metros. Sábado 8 Un día nublado El aire marítimo tras el paso del frente del viernes dejará un sábado nublado con una ligera bajada de las temperaturas máximas respecto a los días anteriores. Heladas débiles en cotas altas. Si acaso, lluvias puntuales «Sin precipitación», dicen en líneas generales desde Aemet, aunque pueden darse lluvias débiles en la mitad oriental, sin descartarlas de forma ocasional y dispersa en el litoral occidental y zonas próximas. Domingo 9 Lluvia, en la zona oriental La lluvia prevista para el País Vasco y Navarra puede dejar algo de agua, sobre todo, en la zona oriental de Cantabria«Precipitaciones débiles», apuntan en todo caso desde la Agencia. Temperaturas sin cambios La temperatura se mantendrá en los mismos niveles, sin grandes oscilaciones «Habrá un poco de todo, pero no será muy malo el tiempo en general», apuntan como conclusión del puente.

«Va a ser muy tibio, salvo sorpresa, y eso que muchos tienen ofertas especiales y han puesto precios bastante asequibles», resumía Ángel Cuevas, de la Asociación de Hostelería. «Realmente son tres noches, porque el miércoles -por hoy- no existe, no hay casi nada. Y para el jueves, viernes y sábado la media andará ahora por el 55% reservado. Hay gente que va bien, claro. Pero esa es la media. Es un puente que está fuera de temporada y que sabes que, si viene bien, es un regalo. Por eso los hosteleros 'medio' contamos con él. Cuentas, pero a medias. De hecho, en los pueblos, los que estamos abiertos o los que abren expresamente para estas fechas saben que corren el riesgo de asumir unos gastos por abrir que no les salga a cuenta. Pero bueno, en estas horas puede mejorar». O sea, que hoy tocará estar muy pendiente del teléfono y de las reservas por internet.

De eso y del tiempo. «Aquí la idea es que dan agua y en el resto de España dan bueno en muchos sitios. Eso nos lastra». La comparación. Uno ve nubes y gotas de lluvia en los símbolos del mapa de los hombres del tiempo del telediario y se echa para atrás. Pero, en este sentido, José Luis Arteche, el delegado territorial de la Agencia estatal de Meteorología, relativiza un tanto los malos augurios. No van a ser días muy malos. Sobre todo, porque tendremos «un poco de todo». Incluso sol y ambiente «agradable» todo el jueves y prácticamente la mitad del viernes. Y, de llover (el viernes por la tarde sí que lloverá en buena parte del territorio), será poco. Lluvias débiles y, más bien, puntuales.

Alto Campoo, sin nieve

Lo que no habrá será nieve suficiente como para abrir a los esquiadores la estación de Alto Campoo. «No abrimos dado que no hay nieve y la fecha prevista para empezar es cuando la tengamos. La estación está preparada y en cuanto haya nieve para esquiar, abriremos», respondieron ayer desde Cantur. Eso resta. Porque el año pasado por estas fechas Brañavieja vivió su primer gran día de la temporada. Cerca de 5.000 personas pasaron por allí en una jornada de frío (diez bajo cero), pero sol. Perfecto para ir a esquiar. No se repetirá esta vez.

Refuerzo de la oferta turística para estos días en Santander Abrirán en horarios especiales las oficinas turísticas de los Jardines de Pereda y de El Sardinero. Funcionará con seis salidas diarias el autobús turístico y se podrá disfrutar de lo habitual, pero también de eventos especiales como la pista de hielo o el mercadillo navideño. Y, además, se ofrecerán las rutas de 'Santander en la memoria' (los días 6, 7 y 8, con salida a las 12.00 horas desde la oficina de los Jardines). Son algunos datos del dispositivo previsto por el Ayuntamiento de Santander para el puente. Un refuerzo. Los visitantes podrán acercarse a conocer el Palacio de la Magdalena, que durante el puente (de jueves a domingo) ofrecerá cuatro visitas diarias (a las 10.00, 11.00, 12.00 y 13.00 horas). Las visitas, que no requieren inscripción previa, tienen un precio de 3 euros, salvo para niños hasta 9 años, que son gratuitas. Otra alternativa es recorrer los espacios del Anillo Cultural –que ofrecen visitas de martes a domingo, previa reserva en el teléfono 942 20 30 99– o las exposiciones que estos días se ofrecen en la ciudad. «A falta aún de unos días para el inicio del puente, las reservas en los hoteles santanderinos de tres a cinco estrellas rondan el 70% para las noches del viernes y el sábado, superando ya en algunos establecimientos el 80% e incluso el 90%», recordaban desde el Consistorio esta semana con respecto al puente.

«El puente, en este tramo de fechas, se fue reservando con antelación. A principios de noviembre ya empezaron a cerrarse reservas y tenía muy buena pinta. Lo que ha ocurrido es que la cosa se ha parado hace unos quince días. Ha habido muy pocas últimamente y estamos esperando a la última hora, pero ya casi la tenemos encima», apuntaba a última hora de la mañana Jesús Blanco, de la Asociación de Turismo Rural. «Yo no sé si es porque esperan para apurar más el pronóstico del tiempo, porque vivimos muy pendientes aunque luego haga lo que haga. O que hay algo de parón en la economía, que se ha frenado un poco... El caso es que no hay una ocupación importante».

Blanco y Cuevas coinciden en los datos. «Sobre el 50% de media». También en destacar que en ese porcentaje hay que tener en cuenta, además, la cantidad de establecimientos que están cerrados a estas alturas del año. En las áreas rurales, fuera de Santander, prácticamente la mitad de los hoteles o posadas despidió la temporada hace ya tiempo. No abren. «En los pueblos, como un 50%. Ni se plantean abrir ya».

Eso sí, el responsable del colectivo de turismo rural le da algo más de valor a lo que suele suponer este periodo. «Con los puentes -explica Blanco- siempre cuentas, aunque haya algunos que sean más interesantes que otros. Además este coincide bien, de jueves a domingo, sin días sueltos por ahí. Buenas fechas. Se suele mover bastante gente con los niños. Aunque es cierto que no es algo muy seguro, varía y cambia mucho y parece claro que esta vez no vamos a llenar».

En el lado opuesto, la previsión contrasta con los buenos datos del Bahía o del Santemar, en Santander. Desde la recepción de ambos hoteles repasaban porcentajes para El Diario. Frente al muelle, en el centro, 86%, 91% y 87% para las noches del jueves, viernes y sábado, respectivamente. Y en El Sardinero, 85%, 95% y 97%. Muy buenos datos teniendo en cuenta lo que pueda entrar todavía hoy.

Ayer, si uno entraba a buscar a través del portal de internet Booking -una fórmula habitual para cerrar reservas- encontraba que en localidades como Potes ya se marcaba que el 81% estaba ocupado. Pero en prácticamente todos los establecimientos abiertos de Cantabria quedaba un buen puñado de habitaciones disponibles.