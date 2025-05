EvoAdapta de la UC participa en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2025

El Grupo EvoAdapta de la Universidad de Cantabria participa en la Bienal de Arquitectura Venecia 2025 con la obra 'Out f the cave', seleccionada entre ... más de mil propuestas, en la que se fundamenta «la arquitectura del futuro en el conocimiento de los grupos humanos del pasado». La investigadora principal del proyecto ERC Subsilience y profesora titular de Prehistoria en la UC, Ana B. Marín-Arroyo, está al frente de la iniciativa del grupo de investigadoras presente en la escena internacional de esta 19ª Mostra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia. Unidas por el proyecto europeo Subsilience, desarrollado precisamente en el Grupo EvoAdapta de la UC, las expertas reflexionan sobre «cómo los modos de hábitat de los Neandertales y los primeros Homo sapiens frente a cambios climáticos y ambientales pueden inspirar soluciones sostenibles para el futuro de la arquitectura».

'Out of the Cave', seleccionada entre más de mil propuestas internacionales, y una de las pocas representantes españolas–, es una apuesta interdisciplinar que invita a mirar al pasado como fuente de soluciones para la crisis climática. «Nuestra propuesta busca tender puentes entre el conocimiento de la Prehistoria y los desafíos contemporáneos», explica la doctora Marín-Arroyo, directora del proyecto y profesora de Prehistoria en la UC.

La paleoartista Gabriela Amorós (Universidad de Murcia) y la especialista en contenidos científicos Federica Crivellaro (Italia), se unen a Marín-Arroyo para proponer a través de diferentes imágenes una mirada al pasado, «a los lugares de habitación de los primeros humanos», concretamente con un guiño a la cueva de Aitzbitarte III en Renteria, Guipúzcoa. Este yacimiento, excavado dentro del proyecto europeo, ha revelado la ocupación de grupos de Neandertales y un extenso y rico registro de los primeros Homo sapiens en la zona norte de la península.

Gabriela Amorós y Federica Crivellaro completan el grupo de investigadoras que conecta el conocimiento ancestral con los desafíos de la arquitectura actual

'Out of the Cave' fusiona ciencia, arte y memoria para diseñar estrategias urgentes de adaptación y replantear nuestra relación con la naturaleza desde los orígenes mismos de nuestra historia evolutiva. «Participar en la Bienal es una oportunidad única para demostrar que la Prehistoria también puede formar parte del diálogo global sobre sostenibilidad y resiliencia. Nuestro objetivo es aportar una perspectiva científica, pero también profundamente humana, sobre cómo hemos habitado y transformado nuestro entorno a lo largo de nuestra historia en el planeta», subraya Marín-Arroyo.

Inspirada en la alegoría platónica de 'la caverna', la obra muestra cómo los restos arqueológicos dejados por grupos humanos en las cuevas, huesos, herramientas, polen fosilizado y ADN antiguo, permiten «reconstruir ecosistemas desaparecidos y revelar cómo los primeros seres humanos diversificaron sus dietas y modos de vida para sobrevivir en condiciones extremas». 'Out of the Cave' explora cómo desde siempre la alimentación, la cultura, el medioambiente y la sostenibilidad están profundamente interconectados», añade Marín-Arroyo.

Desde este sábado al 23 de noviembre, Venecia acoge la 19ª Mostra Internacional , una de los citas culturales más influyentes del mundo. Bajo el lema 'Intelligens. Natural. Artificial. Collective,' esta edición, dirigida por el arquitecto e ingeniero Carlo Ratti, invita a «repensar cómo construimos y habitamos el planeta en un contexto de crisis climática». La muestra reunirá a profesionales de múltiples disciplinas. La arquitectura ya no puede concebirse de forma aislada: necesita nutrirse de todas las formas de inteligencia –natural, artificial y colectiva–y abrirse al diálogo entre generaciones y saberes.

La Bienal se perfila como un espacio de reflexión colectiva, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan para imaginar cómo vivir mejor en un mundo que exige un giro urgente.