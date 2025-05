El góspel más auténtico viaja de Baltimore al Centro Botín con Chestnut y Gisele Jackson

C. B.

Guillermo Balbona Santander Martes, 13 de mayo 2025, 09:41 Comenta Compartir

El góspel se presenta esta semana en Santander en su forma «más auténtica y conmovedora», de la mano del pianista Cyrus Chestnut y la cantante ... Gisele Jackson. The Gospel According to Baltimore es un proyecto que recupera la esencia espiritual de este género, rindiendo homenaje a los 'Negro Spirituals' y 'Gospel Songs' que han marcado la música popular estadounidense y mundial. Este concierto ofrece una oportunidad de vivir el encuentro entre dos mundos, el jazz y la tradición religiosa afroamericana, a través de otros tantos intérpretes que han hecho de esa herencia su lenguaje personal.

El próximo viernes, día 16, el Centro Botín acogerá dos sesiones (a las 19.15 y a las 21.00 horas) de un concierto excepcional, enmarcado en el ciclo 'Música Abierta' y protagonizado por dos figuras de enorme talento y magnetismo. Ambos artistas comparten no solo su origen en Baltimore (EE UU), sino también una profunda conexión con la tradición musical de las iglesias afroamericanas, de donde proviene el alma del góspel más puro. El espectáculo propone un viaje emocional a través de los sonidos que marcaron la infancia y formación musical de ambos intérpretes. Cyrus Chestnut es uno de los grandes nombres del jazz contemporáneo. Aclamado por su virtuosismo al piano, su capacidad para transmitir emociones y su versatilidad como compositor e intérprete ha actuado en los principales festivales y escenarios del mundo, desde el Lincoln Center de Nueva York hasta Montreux, dejando siempre una huella de autenticidad. Su discografía, extensa y diversa, incluye colaboraciones con iconos como Wynton Marsalis o Betty Carter, y explora desde el jazz más clásico hasta las raíces del góspel y el blues. Por su parte, Gisele Jackson es una artista con una voz y una presencia escénica arrolladoras. Su trayectoria incluye haber formado parte de The Raelettes, el legendario grupo de acompañamiento de Ray Charles, y haber participado en giras internacionales con sus propios proyectos de soul, funk y rhythm & blues. Jackson combina técnica, pasión y una conexión especial con el público, que convierte cada actuación en una celebración del poder transformador de la música.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión