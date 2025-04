«Nos hacemos las mismas preguntas que Calderón se hizo hace 400 años»

Rosa M. Ruiz Santander Jueves, 10 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Para el director y dramaturgo José Luis Alonso de Santos (Valladolid, 1942), Calderón de la Barca es uno de esos nombres «canónigos en la historia de cultura y del teatro en España, en todos los sentidos. Por su estructura, por el buen teatro que hace y por los temas que aborda, sobre todo el más eterno de todos: la lucha por el honor y por la justicia». También cree que una de sus obras, 'El alcalde de Zalamea' «que se estudia en los institutos y en las universidades» es una de las grandísimas obras no solo de España sino del teatro del mundo. Así que con esta premisa no dudó en hacer su propio, «ajuste», que no versión indica, de esta obra universal que mañana viernes, a las 19.30 horas, llega a la Sala Argenta del Palacio de Festivales en una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal.

Alonso de Santos reconoce que la representación está adaptada al público de hoy. «En realidad yo soy el encargado de hacer de puente entre la época en la que se escribió el texto, en el llamado Siglo de Oro, y la actual. Por supuesto respetando el original de Calderón pero hay que recordar que la va a ver un público de hoy y que es a este al que le tiene que interesar y entender. Así que lo que he hecho es una mezcla para que el público de hoy la pueda entender. Trato de hacer lo que haría hoy Calderón si estuviese vivo. Así que más que una versión yo hablaría de un ajuste porque claro, la justicia de hoy no es la misma que en tiempos de Felipe II». Tampoco, señala, el teatro actual es el que se hacía en los corrales, «así que lo que intentamos es dar lo mejor de aquella época pero también toda la modernidad del teatro actual».

'El alcalde de Zalamea', ya es conocido, plantea una reflexión sobre el honor cuando su protagonista Pedro Crespo decide tomarse la justicia por su mano tras la violación de su hija por un capitán, Don Álvaro, que se alojaba en su casa. Cuatrocientos años después de su estreno, la necesidad de creer en la justicia sigue siendo un tema candente del que este dramaturgo y director afirma que es increíble como todavía «seguimos haciéndonos las mismas preguntas que se hizo Calderón» y es que «el teatro cuenta los conflictos del ser humano y en aquella época como ahora siempre ha habido injusticias, tal y como vemos cada día en los medios de comunicación, y todo ese desajuste que hay entre el ser humano, y lo aparentemente bueno, con el poder sigue vigente. La justicia es un gran problema porque a veces es poco justa y eso hace que se convierta en un debate humano».

Y el teatro, reconoce, tiene que abordarlo siempre dentro de terreno del arte «y tiene que hablar de los problemas del ser humano pero de forma que guste al espectador que es el que paga para disfrutar con lo que se le ofrece».

Sobre los personajes y el elenco que subirá al escenario, Alonso de Santos reconoce con orgullo que tiene unos actores estupendos. «Pedro Crespo es uno de esos personajes que han interpretado los mejores actores de este país. Es un papel de referencia y aquí Arturo Querejeta lo interpreta perfectamente porque borda los versos tal bellos de Calderón y a la vez es creíble». También tiene buenas palabras para su adversario en la obra, Javier Lara que hace de capitán Don Álvaro: «Otro de los personajes más celebres de la historia del teatro español y al que el público premia siempre con muchísimos aplausos». Pero todo elenco en general, asegura «son grandes actores que hacen papeles muy difíciles como lo son los de las grandes obras del Siglo de Oro».

Tras más de cincuenta años en el mundo del teatro, José Luis Alonso de Santos es uno de los grandes nombres de la escena española. Ha sido director de la Escuela de Arte Dramático, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España y autor de numerosos éxitos como 'Bajarse al moro' o 'La estanquera de Vallecas' además de decenas de adaptaciones, entre ellas 'Yo, Claudio (a partir de la novela de Robert Graves). Asegura que sigue amando el teatro. «Es mi vida. Tengo 82 años y estoy metido en esto desde los 20 y reconozco que para mí es mucho más que un arte. El teatro es para mí lo mismo que la tierra para un campesino», pero lo más importante asegura no es lo que es para él este oficio sino «¿por qué? y la respuesta es muy clara, porque me lo he pasado muy bien siempre», indica y agradece los premios que ha recibido, los viajes que le han traído en numerosas ocasiones a Santander pero para él, concluye lo mejor «es todo lo que disfruto. Siempre he pensado que me paguen por lo que hago porque me lo paso muy bien».

