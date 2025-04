Raphael anuncia su vuelta a los escenarios

C. P. S. Miércoles, 23 de abril 2025, 19:10 Comenta Compartir

Raphael ha anunciado su vuelta a los escenarios tras meses apartado de ellos como consecuencia del linfoma cerebral que le diagnosticaron en noviembre del año pasado. El cantante lo ha contado a través de sus redes sociales, donde también ha dicho que quiere devolver a sus seguidores «todo el cariño» que le han dado «en forma de canciones». Con una «ilusión inmensa», puede revelar la fecha en la que va a volver a los escenarios: «El próximo 15 de junio retomaré mi agenda».

El artista ha acompañado el mensaje de una imagen en la que aparece posando a cámara, con el mar de fondo. «Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido», comienza diciendo en el comunicado.

Raphael también aprovecha para dar las gracias a los profesionales que han estado a su lado estos cuatro meses, desde que le detectaron el linfoma. Entre ellos destaca a su familia, a quienes define como un «pilar fundamental» y las personas que le han dado «amor incondicional», a los profesionales hospitales 12 de Octubre y Clínico San Carlos y a toda la sanidad pública en general por haberle cuidado con una «entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares».

«Y, por supuesto, gracias a vosotros: mi público. Por cada mensaje, por cada pensamiento y por estar ahí incluso en la distancia. Me habéis hecho sentir muy acompañado y muy querido», continúa el cantante. Finaliza diciendo que está «ilusionado» por volver a los escenarios el próximo 15 de junio, día en el que tiene previsto retomar la agenda que se vio obligado a paralizar a finales de 2024. «Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. ¡Os quiero mucho!», concluye.