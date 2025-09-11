Los ojos para entender el mundo

Resultaba extraño que Santander, que posee una exhaustiva oferta cinematográfica extendida a lo largo del año, no lograra acoger e impulsar un festival anual, competitivo o no, consecuencia lógica de esa notoria presencia. Aunque en el pasado hubo amagos, e intentos de certámenes temáticos, nunca se logró la continuidad. Dos Filmotecas, la de Cantabria Mario Camus con sus sedes en la región, y la Filmoteca Universitaria; el Cine Club Santander, asociaciones y colectivos como Cineinfinto y La llave azul, programaciones estables desde hace años a través del Ateneo, el Casyc de Caja Cantabria y la Biblioteca Central, entre otras, configuran un caleidoscopio diverso, que abarca propuestas muy diversas a lo largo del año. En este contexto fue abriéndose paso el Festival de Cine de Santander, con sede principal en el Centro Botín, cuya novena edición arranca este viernes. Hace justamente ocho años se presentaba el embrión a modo de Semana de Cine. Y del 2022 al pasado año se consolidó con formato de Festival.

Este año cuenta con la presencia de cineastas destacados, como Rodrigo Sorogoyen, Íciar Bollaín, Carlos Bardem, María Zamora, Luis Tosar, Clara Roquet, Nahuel Pérez Biscayart, Óliver Laxe, Eva Libertad, Nacho Vigalondo...

Organizado junto a Morena Films, revisa lo más relevante del cine iberoamericano y pone de nuevo el foco en la creatividad, el emprendimiento y el talento juvenil de la industria, gracias a una completa programación cultural.

La programación oficial contará con el Centro Botín como sede principal, celebrándose también en otros espacios de la ciudad como la Filmoteca Mario Camus, los Cines Embajadores o el Teatro Casyc. Incluirá dos secciones oficiales, con siete producciones a concurso cada una: Óperas Primas, dedicada a primeras películas de cineastas iberoamericanos que aún no se han estrenado en España, y Cantabria Infinita, que pondrá en valor la producción audiovisual de la región

Las películas seleccionadas se proyectarán diariamente en los distintos puntos en horarios comprendidos entre las 17.00 y las 21.00 horas. La programación se completa con el V Concurso de Cortometrajes de Medioambiente, que tendrá lugar el martes, a las 17.00 horas también en el Centro Botín. Además, el festival dará visibilidad al talento emergente femenino con la Jornada de Jóvenes Realizadoras Cántabras, que se celebrará el jueves 18, a las 20.00 horas, en la Filmoteca Mario Camus. Asimismo, el certamen rendirá homenaje a destacados profesionales de la industria con la entrega de sus tradicionales galardones: el Faro de Honor a Luis Tosar y a María Zamora, el Faro Verde a Carlos y Javier Bardem, el Faro de Honor Carlos Saura a Icíar Bollaín, el Faro Talento Joven a Clara Roquet, el Faro Dos Orillas a Nahuel Pérez Biscayart y la designación de Rodrigo Sorogoyen como Invitado de Honor.

El festival incluirá también un espacio para la reflexión y el debate con tres mesas redondas sobre los desafíos del sector audiovisual. Debates que abordarán el estado y la problemática de la industria audiovisual actual. Los encuentros patrocinados por SGAE y DAMA, tendrán lugar en la Fundación Botín los días 16, 17 y 18 a las 10.30h. El martes bajo el lema 'Cantabria Destino Audiovisual' participarán Víctor Lamadrid, director de la Cantabria Film Commission; la productora Meri Ingelmo, el cineasta y escritor Manuel Gutiérrez Aragón y el productor Cristóbal García.

'Retos y Posibilidades del Emprendimiento Joven en el Audiovisual' reúne el miércoles al productor Jesús Choya, al director Rodolfo Montero y la productora María Zamora.

'Precariedad en el emprendimiento y la creación joven' centran el debate el jueves con la presencia de la productora Nahikari Ipiña, la directora Eva Libertad y el director Gerard Oms. El Festival, que ha crecido a lo largo de ocho ediciones en secciones, reconocimientos y actos institucionales, vive este viernes su ceremonia inaugural, desde las 20.30 horas, cuando se entregará el Faro de Honor 2025 al actor Luis Tosar, el principal premio del Festival, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. A continuación, tendrá lugar el estreno mundial de 'Valle blanco, gallo negro', de Álex Galán. A su vez, la cinta abre la Sección Oficial Óperas Primas a concurso.

En esta novena edición Júlia Olmo se pone al frente del certamen, presidido por Lucrecia Botín y con el cineasta y productor santanderino Álvaro Longoria como copresidente. El Festival surgió con «un claro enfoque hacia la creatividad, el emprendimiento y la juventud». En esta nueva edición la declaración de intenciones apunta a la voluntad de internacionalización y a un fuerte compromiso con la sostenibilidad, organizando una compensación de la huella de carbono en el Bosque del Cine.

Sección ofical de Operas primas Desde el otro lado del Atlántico

'La naturaleza de las cosas invisibles', de Rafaela Camelo.

Con la vista puesta en las producciones iberoamericanas, siete filmes componen el apartado que abre el festival. La inaugurará el estreno mundial de 'Valle blanco, Gallo negro' (España), el primer largometraje de ficción del cineasta Álex Galán; la seguirán 'Cocodrilos' (México), dirigida por J. Xavier Velasco; 'Muña Muña' (Argentina), de Paula Morel Kristof, que formó parte de la Sección WIP del Festival de San Sebastián; 'Lo que queda' (Argentina), de Mariel Escobar; 'Nancy' (Argentina), de Luciano Zito; 'La naturaleza de las cosas invisibles' (Chile - Brasil), de Rafaela Camelo, presentada en la última edición de la Berlinale; y 'La búsqueda de Martina' (Brasil - Uruguay), de Márcia Faria.

Sección Cantabria infinita Espacio para el talento local

'Daniela forever', de Nacho Vigalondo.

Películas con dirección o producción cántabra tendrán el protagonismo en su lugar natural; la Filmoteca de Cantabria. 'Daniela Forever', de Nacho Vigalondo abre el ciclo. La seguirán 'Mikaela', de Daniel Calparsoro, protagonizada por Antonio Resines y Natalia Azahara; 'Playa de Lobos', de Javier Veiga, protagonizada por Marta Hazas; 'El poder del silencio', de Saúl Pérez Ruano; 'El reto y mucho más', de Mario de Benito y Rodolfo Montero; 'Código Martos', de Patricia Pérez Fernández y Liena Cid Navia; '¡Olvídate del cine!', de Arantzazu Gómez Bayón; el mediometraje 'Love Invented', de Carolina Zorrilla como proyección especial ; y la clausurará, fuera de concurso, 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria.

Sección Proyecciones especiales Las más premiadas

'El jockey', de Luis Ortega.

Los estrenos «más potentes» del año, nacionales e internacionales, componen uno de los apartados con más ancho para el público. 'La Furia' (España), dirigida por Gemma Blasco; 'Sorda' (España), de Eva Libertad, premiada enla Berlinale y en el Festival de Málaga; 'El Jockey' (España – Argentina), de Luis Ortega, presentada en el Festival de Venecia y la gran triunfadora en los Premios Sur de la Academia de Cine Argentina con 11 premios; 'Muy Lejos' (España), de Gerard Oms, también premiada en el Málaga; y cierra esta sección 'Sirat(España), de Óliver Laxe, una de ganadoras de la última edición del Festival de Cannes y posible candidata a los Oscar. Se verán enCasyc y Cines Embajadores.

Sección Sundance TV Cuatro propuestas desde el norte

'Requiem for Selina', de Rikke Gregersen y Ole Käss.

Sundance TV es un canal de televisión por suscripción producido por AMC Networks International Southern Europe, que está dedicado a la emisión de cine independiente. La colaboración con el festival se remonta a las primeras ediciones y permite descubrir interesantes propuestas. En esta ocasión, los primeros capítulos de varias series de producción nórdica. Concretamente, el preestreno de 'La Puta Ama' (Finlandia), 'Réquiem por Selina' (Noruega), 'Codename: Annika' (Finlandia) y el preestreno de 'La gran boda Sami' (Noruega, preseleccionada para el Festival de Toronto 2025), se proyectarán en la Filmoteca hasta el lunes.

Sección Medio Ambiente La sostenibilidad como compromiso

'Santuario', de Álvaro Longoria.

Uno de los ejes del festival, edición tras edición, es la sostenibilidad, entendida como herramienta y fin. Dentro de esta Sección, se celebrará un año más el Concurso de Cortometrajes de Medioambiente, en el que se presentarán una selección de trabajos audiovisuales que ponen el foco en el entorno natural de Cantabria como vía de concienciación. Además, con motivo de la entrega del Faro Verde, que este año será para Carlos y Javier Bardem, se proyectará el documental 'Santuario', dirigido por Álvaro Longoria y protagonizado por los dos hermanos, quienes han sido siempre un gran referente por su compromiso con el medioambiente.

Sección La tarde más corta Atentos a las nuevas generaciones

Piezas audiovisuales dirigidas por cineastas entre 18 y 30 años, bajo la temática de los Objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas competirán en esta sección, que consolida el apoyo a los cortometrajes y el papel del festival como plataforma de apoyo al talento. A esta meta se añade la Jornada de Jóvenes Realizadoras Cántabras, con trabajos de creadoras locales en la Filmoteca o el Laboratorio de proyectos Platino Next Gen, único en Cantabria, dirigido especialmente a jóvenes productores. Impulsado por Egeda, que después tendrá continuidad en el Festival de Cine de San Sebastián para culminar su recorrido en Iberseries Platino Industria.

Sección Orígenes Más de cien años de un genio

'Viridiana', de Luis Buñuel.

El 125 aniversario del nacimiento de Luis Buñuel, bien merece una celebración. Así, se podrán ver en los Cines Embajadores, algunas de las más emblemáticas películas y otras de difícil acceso: esta tarde, 'Belle de jour' (1967), mañana 'Viridiana' (1961), el domingo, 'El ángel exterminador' (1962). Para comenzar la próxima semana, el lunes, 'Simón del desierto' (1965), el martes se proyectará'El bruto'(1953) y para terrminar, el miércoles, 'Una mujer sin amor' (1953). Una oportunidad para disfrutar en pantalla grande de la creación de uno de los genios del cine nacional, considerado por muchos como uno de los creadores más influyentes de todos los tiempos.

Diálogos entre cineastas De la pantalla a las palabras

'Sirat', de Óliver Laxe.

El festival ofrece la posibilidad de acercarse a la experiencia y puntos de vista de creadores conversando entre sí, sobre el sector, pero no solo. El miércoles 17, el primer encuentro tendrá como protagonistas al director Oliver Laxe y el productor Domingo del Corral. Compartirá su proceso creativo, motivaciones y compromiso con un cine que conecta con lo humano y lo esencial. Al día siguiente será el invitado de honor de esta edición, Rodrigo Sorogoyen, quien charlará con la cineasta y crítica de cine Marta Medina sobre su evolución artística, sus inspiraciones y su mirada cinematográfica. Ambas citas se desarrollarán en el Centro Botín, a partir de las 17.30 horas.

Películas fuera de concurso Amor y arte con espacio propio

'Mi amiga Eva', de Cesc Gay.

En la jornada en que el festival pone su cartel de fin, tras la gala de clausura, que tendrá lugar el jueves 18 a las 20.30horas en el Centro Botín, y terminada la entrega de premios de la Sección Oficial Óperas Primas, se estrenará en Santander de 'Mi amiga Eva', la nueva película de Cesc Gay. En el filme, a lo largo de un año el espectador seguirá a Eva, una mujer que ha roto su mundo buscando un sentimiento anhelando enamorarse de nuevo. El día anterior, miércoles de 17, se proyectará 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', de Álvaro Longoria, un thriller documental que abre las puertas al fascinante mercado del arte y a todos sus entresijos en torno a una obra de más de 300 millones de euros.

