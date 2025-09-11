Pilar González Ruiz Santander Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Ultimando detalles, tras meses de mucho trabajo, el Festival de Cine de Santander arranca hoy su novena edición que, entre sus novedades, tiene un nombre propio: Júlia Olmo, que en el mes de marzo asumió la dirección del certamen. En su discurso, siempre en plural, se repiten dos palabras: crecimiento y consolidación. Son sus metas al frente del FCS y su deseo en una semana: que el público haya disfrutado.

–¿Cómo recibió la propuesta de dirigir este festival?

–Pues lo asumí con mucha ilusión. Soy periodista y crítica de cine. He visto los festivales por la otra parte, la de la prensa y he estado de jurado de varios, como San Sebastián, Sitges y Nantes. Lo que me motivó para dedicarme al periodismo cultural es dar un espacio, una voz, una visibilidad a películas que creo que lo merecen. Qué mejor espacio que dirigir un festival de cine. Siempre hay nervios, tensión, pero sobre todo es un proyecto ilusionante.

–En la presentación de esta edición, Álvaro Longoria puso especial énfasis en su perfil y el cargo que asumía como una de las fortalezas de la cita.

–A lo largo de estos años, el festival sí que ha podido consolidarse con una identidad, que es lo que también comentaba Álvaro; no nos interesa competir con otros certámenes nacionales ni internacionales, sino encontrar nuestro espacio en el calendario y nuestra identidad. Me parece ilusionante hacer crecer, fortalecer esa identidad y seguir por ese camino por el que se ha apostado desde el inicio: ser un festival que apuesta por el talento joven, por el cine iberoamericano que tiene difícil distribución en España.

–Esa conexión con Iberoamérica es uno de los rasgos fundacionales. ¿Qué otros aspectos destacaría como parte de esa identidad que se ha construido?

–La sostenibilidad es una apuesta que también desde el principio del festival era una línea clara. Seguimos tanto en las secciones, como en los jurados, también con el debate de cine. Y queremos que haya una parte de industria potente, para que sea un lugar de encuentro entre creadores y otros profesionales de la industria cinematográfica, audiovisual, de intercambio de experiencias y por qué no, de hacer también negocio. Cada festival tiene su espacio y creo que hemos encontrado el nuestro.

–Al integrarse en el equipo, ¿tuvo premisas marcadas o libertad para tomar decisiones sobre el camino a seguir?

–Álvaro, que antes asumió la dirección del festival, siempre me ha dado mucha libertad en ese aspecto, ha confiado mucho en mí y en el equipo que tenemos, que creo que es muy bueno. Contamos con Las Hermanísimas en producción, que es un equipo en el que podemos confiar al cien por cien. Queremos seguir apostando por esas líneas que están consolidadas, pero también hacerlo crecer y fortalecerlo, con esa libertad que creo que siempre es importante en cualquier puesto de dirección.

–Durante una semana ofrecen una programación diversa. ¿Cuáles son los criterios para decir qué película está incluida y cuál se queda fuera?

–Bueno, eso siempre es un poco difícil porque, al final, pasa como en la crítica de cine que se puede ser injusto; hay películas que te gustaría que estuviesen y al final no están. Siempre hay que elegir, pero estamos contentos con la selección que tenemos este año. Incrementamos el número de proyecciones, con películas de gran calidad y una ventana a ese cine latinoamericano que tiene difícil distribución en España, para que sea como un empujón a la hora de intentar que tengan distribución comercial. Un festival también es un impulso para que el público las conozca y para que después se distribuyan.

–Menciona al público. ¿Que papel desempeña en este festival?

–Todo. El festival se hace para que el público lo disfrute, para que la ciudad de Santander y quien quiera venir durante la semana del festival lo pueda disfrutar. Apostamos por nuevos talentos también locales, como en la sección oficial Cantabria infinita; hemos incorporado la Jornada de jóvenes realizadoras cántabras con cortometrajes dirigidos por mujeres, directoras locales, para que descubran que se hacen cosas muy interesantes.

–¿Qué respuesta ha habido a esa iniciativa de las jóvenes realizadoras cántabras?

–Ha tenido una buena acogida. No creemos en las cuotas porque apostamos por el talento. Puede ser paternalista seleccionar simplemente porque una película la haya dirigido una mujer. Estamos muy contentos con las secciones oficiales porque sí que hay paridad, pero es una paridad sin condescendencia. Evidentemente, ha habido una desigualdad y hay que solucionarla, pero la vía que tengan su espacio, espacio que merece tanto un hombre o una mujer porque sus películas son buenas.

«No hay secciones de primera y de segunda: todas tienen su propósito y la misma importancia»

–¿Cuánto define, condiciona o contribuye a su visualización tener a Santander en su denominación?

–Creo que es algo muy importante porque es una ciudad destacada. Me preguntaban, si de aquí a unos años podríamos posicionarnos como el festival de San Sebastián, pero no nos interesa; lo que queremos es consolidarnos, tener un lugar en el calendario. Tener una ciudad detrás con el prestigio de Santander, ayuda. Es lo que también comentan siempre al equipo de producción, que los invitados agradecen venir a lugares que son amables, donde todo es muy cercano, y queremos conservar esa cercanía entre invitados y público. Santander es un lugar idóneo para eso.

–Filmoteca, Casyc, Cines Embajadores y Centro Botín. ¿Cómo se articula la relación del festival en la vida cultural local?

–Siempre agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado el centro Botín desde los inicios del festival; es una sede maravillosa, un privilegio. También estamos muy agradecidos a la Filmoteca de Cantabria Mario Camus; qué mejor lugar que una sala de cine para que también tenga lugar el festival. Casyc es una sala maravillosa y a los Cines Embajadores que se han unido como como sede este año. Creemos que ese papel que tienen las sedes como lugares de encuentro de cine es muy importante.

–¿Qué es lo que los espectadores no deberían perderse a lo largo de esta semana?

–Hemos intentado cuidar toda la programación por igual; secciones y actividades, cada una con su intención, su propósito, su espacio tienen la misma importancia. No hay secciones de primera y de segunda. Hay oferta para todo tipo de espectadores, con un equilibrio entre un cine que digamos que cuesta que llegue al gran público y propuestas más comerciales. Y estamos muy orgullosos de los faros que tenemos este año.