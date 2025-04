«Me agobia lo de este invierno, el no tener continuidad»

De los «30 grados todo el día» de Kingston, la capital de Jamaica, a ver nieve junto a la pista del CAR de Sierra ... Nevada. El torrelaveguense Mohamed Attaoui (Beni Mellal, 26 de septiembre de 2001) ya mira con ansia a esa pista de tartán a 2.320 metros de altura. «Estaré aquí hasta mayo. Y luego, con el equipo a Saint Moritz, en Suiza». Más altura. Y eso le gusta. «Es que me viene muy bien».

El cántabro viene de ser uno de los protagonistas de un pequeño hito en la historia del atletismo. El estreno del Grand Slam Track, esa competición impulsada por la leyenda estadounidense Michael Johnson. Solo carreras. Nada de concursos. La primera parada, en Kingston, la capital de Jamaica. «Ha estado muy bien. El trato, el alojamiento...». En el debe de una primera vez, cosas a mejorar. «Ha habido muy poco público. Había solo dos pruebas de velocidad y no sé si había algún jamaicano». El calor también ha pegado lo suyo. «30 grados todo el día. Llegué cuatro días antes, para aclimatarme un poco».

Attaoui corría el pasado sábado los 1.500 y al día siguiente, los 800. Con los tiempos que se sumaban para establecer una clasificación general en la que según el orden, se sumaban puntos. «Ese formato me ha gustado muchísimo, porque tienes que estar al 100% en las dos pruebas». Y aunque el cántabro ha cerrado la clasificación, la experiencia le ha «encantado, porque he estado con los mejores». Ganó ese Emmanuel Wanyonyi, campeón olímpico de 800 en París, «que siempre está a tope. Ganó el 'milqui' con una sensación brutal».

Miami, a principios de mayo; Filadelfia, a finales de mayo y principios de junio; y Los Ángeles, a finales de junio, son las siguientes citas del Grand Slam Track. Pero el torrelaveguense no tiene nada claro ir a esas pruebas si le vuelven a llamar. Su invierno en la pista cubierta no le ha dejado para nada contento, a pesar de que ha sido campeón de España bajo techo en los 1.500. «Las marcas han estado bien, y el título... Pero ha sido un invierno pasable, sin más. No he entrenado mucho en altura y eso me ha afectado». Así que los dos meses que se pasará concentrado en altitud no tienen otro fin que el de «ponerme en forma de cara al verano». Y sobre todo, con miras a la gran cita del año, el Mundial al aire libre de Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre.

Su final olímpica de París, quinto con su segunda mejor marca de siempre -1.42.08- le hizo ver que el nivel sideral del 800 va a hacer que las medallas y los títulos se jueguen por debajo de esa frontera. O lo que es lo mismo, Attaoui va a tener que correr siempre en su récord de España (1.42.04) o menos. «Sí lo pienso. Soy consciente de que va a ser así. Y me motiva. Yo lo veo como un reto». Las malas sensaciones son las que frustran al plusmarquista español. «Me agobia lo de este invierno, el no tener continuidad». Apenas cuatro centésimas separan al torrelaveguense de cruzar otra barrera. Correr los 800 metros en un minuto y 41 segundos. «Creo que puedo», concluye. Tras el calor de Kingston, la altura y el fresco de Sierra Nevada y de Saint Moritz prometen ayudarle a ello.