Tres peleas en la Cuesta de las Ánimas en un fin de semana de «pánico e inseguridad»

Candela Gordovil Santander Martes, 27 de mayo 2025, 07:22 Comenta Compartir

Durante la madrugada del sábado al domingo, muchos vecinos del entorno de las calles Cuesta de las Ánimas y Juan de Garay estuvieron desvelados: «Tres ... peleas, once patrullas de la Policía Nacional y momentos de pánico e inseguridad». Desde sus casas escuchaban «mobiliario y copas volar» en el interior de la discoteca Séptimo Cielo –antes llamada La Santa–. Según cuenta este grupo de afectados, que prefieren no desvelar sus nombres, finalmente la Policía detuvo a un hombre. «Nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre aquí y ya no podemos más. Hemos denunciado más de 250 veces al local y no pasa nada. Además del ruido que soportamos todos los fines de semanas, hay que sumar un plus de peligrosidad. Y el Ayuntamiento ni siquiera admite instalar en la zona videocámaras de vigilancia», añaden. Desde el equipo de gobierno del PP explican que se reunirán con los afectados «para analizar las problemáticas y valorar las posibles soluciones».

No es la primera vez que estos vecinos hacen públicas sus denuncias en las páginas de este periódico. Lo hacen tras más de seis años «aguantando un calvario». La última ocasión fue con motivo del cambio de nombre de la discoteca en «la que se generan los conflictos». Decían que aunque La Santa bajara la persiana y reabriera días después como Séptimo Cielo, la situación es «la misma o peor». Por el ruido y por la inseguridad que generan las «continuas peleas con navajazos que se producen en el exterior del local». Y matizan: «La de este último fin de semana ha sido en el interior. No hay excusa que valga». Una realidad que obliga a muchos de los vecinos a medicarse «con somníferos y antidepresivos porque presentan cuadros de ansiedad graves». Incluso hay quien ha tirado la toalla y se va a mudar a otro punto de Santander. «Siento que es como dar mi brazo a torcer, pero necesito vivir. Esto es insoportable. No significa que vaya a callarme ante tal injusticia que nos toca vivir», apunta otro afectado, que reconoce que desde la asociación de vecinos que aglutina esta zona se han puesto en contacto «con todos los grupos de la oposición» para intentar lograr cambiar la situación. De hecho, tras las últimas peleas, Vox ha registrado una pregunta de cara al Pleno que se celebra este jueves. La portavoz del partido, Laura Velasco, exige medidas «contundentes» para «recuperar la seguridad» en la Cuesta de las Ánimas y en los alrededores de esta calle. Por eso, preguntará por el número de denuncias que tiene ese local y las medidas que ha tomado el equipo de gobierno del PP para garantizar la seguridad en toda la zona. La portavoz también se refiere a otros incidentes que han tenido lugar recientemente cerca de esta calle, en el entorno de otro bar de Isaac Peral, cuando hace una semana se produjo un apuñalamiento. Desde la discoteca Séptimo Cielo ya se han pronunciado en otras ocasiones respecto al conflicto que mantienen con los vecinos y reconocieron sentirse «perseguidos». «Cumplimos religiosamente los horarios, es un negocio legal. Entiendo que nadie quiere tener debajo de casa un local de copas, pero lo que pasa en la calle es potestad de la Policía. Esto es una persecución sin motivo», comentaron hace un año.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión