Manolo Higuera, presidente del Racing, compareció este martes ante los medios ante la «percepción de autodestrucción contra la que, necesariamente, mi responsabilidad me obliga a luchar. Mi obligación es liderar la lucha contra la autodestrucción». Ante el ambiente de pesimismo y hostilidad que rodea al racinguismo, pese a que el equipo se encuentra aún en puestos de play off, el mandatario se sentó en la sala de prensa «para dar la cara» y cerrar filas con el vestuario. Para «trasladar públicamente el orgullo que siento por nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico y por los racinguistas que se desviven todos los fines de semana por hacer mucho más fácil la labor a la gente que nos representa». «No puedo entender cómo a la gente que se pone nuestra camiseta, nuestro escudo y que nos representa directamente cada partido no los defendamos y los protejamos por encima de todo. No podemos tener un grupo mejor. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora, que a lo mejor la gente ya lo ha olvidado, no se paga con dinero. Está basado, fundamentalmente, en la unidad», agregó.

Higuera dijo que ha visto cómo «mis futbolistas lloraban en el vestuario. Están hundidos, se preocupan, luchan, tienen ilusión, creen en lo que hacen... Son como nosotros. Cada partido que no sale bien, el vestuario se convierte en un funeral». Y aseguró que no va a admitir «ni una lección de racinguismo de nadie». «Esta gente nos ha traído hasta aquí. El domingo tenemos una oportunidad única de hacer historia, porque a mí no se me olvida de dónde venimos», añadió.

También quiso destacar el trabajo de José Alberto, quien «consiguió pasar al equipo del riesgo manifiesto de descender al riesgo manifiesto de ascender. Esto hay que ponerlo en valor y vengo a ponerlo en valor. Esta es la mejor temporada en los últimos quince años y lo hemos conseguido desde la unidad. El momento más importante de la última década».

