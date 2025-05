Los sindicatos docentes recurren los servicios mínimos del 100% en segundo de Bachillerato: «Son abusivos»

Solicitan una nueva reunión con la presidenta: «Que tome las riendas de la negociación y que el consejero no tenga que pedir un receso para consultar»

La negociación quedó paralizada con una propuesta por parte de los sindicatos de 240 euros más al mes y la oferta de Educación de llegar a 150,23 euros en 2028 encima de la mesa. Los sindicatos han solicitado una nueva reunión, pero en esta ocasión, como ya ocurrió en anteriores ocasiones, a la presidenta de Cantabria. «Queremos que tome las riendas de esta negociación y demuestre lo que ella misma pone en valor, que fue capaz de paralizar muchas huelgas de sanidad en la época en la que fue consejera», aseguró Conchi López. De hecho, exigen la reunión con Buruaga para que «el consejero no tenga que pedir un receso en la negociación para consultar con ella por teléfono» los siguientes pasos. Para la Junta de Personal Docente «no solo está la cuestión retributiva», sino que también, «la inacción de la Consejería de Educación para no avanzar en otras materias importantes y sensibles en la mejora del servicio público como la bajada de ratios, que el PP llevaba en su programa electoral, el no cerrar centros educativos públicos o unidades, no aumentar las unidades concertadas como han hecho, o no destruir plantilla en zonas rurales».